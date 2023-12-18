Житель Перми умер, пытаясь отсудить свою пенсию у ПФР

Суд прекратил дело из-за смерти истца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Перми судился с Пенсионным фондом России, чтобы добиться назначения досрочной пенсии, однако умер до конца судебных разбирательств. Об этом сообщается на сайте Свердловского районного суда.

«Истец обратился в суд с иском к ответчику с требованием о признании отказа в пересмотре пенсии незаконным. Производство по гражданскому делу по иску истца к отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в Пермском крае о признании отказа в пересмотре пенсии незаконным прекратить в связи со смертью истца», — говорится в решении.

Ранее URA.RU рассказывало про жителя Перми, который судился с ПФР за пенсионные накопления умершей матери. Пермяк пропустил законный срок подачи заявления, так как просто не знал о своем праве на деньги умершей родственницы.