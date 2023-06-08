Пермяк оспорил в суде свое право на получение от ПФР пенсии умершей матери

Суд установил, что срок подачи заявления пермяк пропустил из-за ПФР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Перми оспорил право на получение пенсионных накоплений умершей матери. Из-за незнания своих прав, а также действий Пенсионного фонда РФ пермяк не успел подать заявление в установленный законом срок, поэтому оно не было удовлетворено. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.

«Суд решил: восстановить истцу срок для обращения в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений умершей», — говорится на сайте. ПФР может обжаловать решение суда в течение месяца.

Ответчик в суде настаивал на отклонении исковых требований. Он заявлял, что истец якобы не имел уважительной причины для пропуска сроков подачи заявления. Однако в суде выяснилось, что фонд изначально не располагал информацией, что у умершей был наследник. Из-за этого истец был не вовремя проинформирован, следовательно, причина пропуска была объективная.