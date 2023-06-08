08 июня 2023

Пермяк оспорил в суде свое право на получение от ПФР пенсии умершей матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд установил, что срок подачи заявления пермяк пропустил из-за ПФР Фото:

Житель Перми оспорил право на получение пенсионных накоплений умершей матери. Из-за незнания своих прав, а также действий Пенсионного фонда РФ пермяк не успел подать заявление в установленный законом срок, поэтому оно не было удовлетворено. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.

«Суд решил: восстановить истцу срок для обращения в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений умершей», — говорится на сайте. ПФР может обжаловать решение суда в течение месяца.

Ответчик в суде настаивал на отклонении исковых требований. Он заявлял, что истец якобы не имел уважительной причины для пропуска сроков подачи заявления. Однако в суде выяснилось, что фонд изначально не располагал информацией, что у умершей был наследник. Из-за этого истец был не вовремя проинформирован, следовательно, причина пропуска была объективная.

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Житель Перми оспорил право на получение пенсионных накоплений умершей матери. Из-за незнания своих прав, а также действий Пенсионного фонда РФ пермяк не успел подать заявление в установленный законом срок, поэтому оно не было удовлетворено. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Суд решил: восстановить истцу срок для обращения в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений умершей», — говорится на сайте. ПФР может обжаловать решение суда в течение месяца. Ответчик в суде настаивал на отклонении исковых требований. Он заявлял, что истец якобы не имел уважительной причины для пропуска сроков подачи заявления. Однако в суде выяснилось, что фонд изначально не располагал информацией, что у умершей был наследник. Из-за этого истец был не вовремя проинформирован, следовательно, причина пропуска была объективная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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