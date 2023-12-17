В Челябинске к Новому году выросли цены на новое жилье

18 декабря 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

В среднем цена новых квартир в Челябинске за год выросла на 1,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в ноябре 2023 года квартиры в новостройках стали стоить на 38% больше, чем в ноябре 2022 года. Также на 30% увеличилось количество предложений, а спрос снизился. Средняя цена нового жилья выросла с 3,95 млн до 5,45 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «На первичном рынке жилья Челябинска по итогам ноября 2023 года объем предложения квартир вырос на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Спрос на новые квартиры в городе за вышеуказанный период взлетел на 27,9%, а средний ценник — на 38% (с 3,95 млн до 5,45 млн рублей)», — сообщается на сайте. Сильнее всего спрос на новые квартиры снизился после повышения ключевой ставки. За месяц интерес к квартирам в новостройках упал на 8,3%. Аналитики отметили, рынок новостроек в Челябинске в первую очередь чувствителен к изменениям на рынке ипотеки, особенно к повышению ключевой ставки и увеличению первоначального взноса. Однако у новостроек есть возможности для того, чтобы удержать интерес покупателей. Чаще всего для продажи квартир на первичном рынке жилья используются скидки и акции, особенно перед Новым годом.

В Челябинске в ноябре 2023 года квартиры в новостройках стали стоить на 38% больше, чем в ноябре 2022 года. Также на 30% увеличилось количество предложений, а спрос снизился. Средняя цена нового жилья выросла с 3,95 млн до 5,45 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «На первичном рынке жилья Челябинска по итогам ноября 2023 года объем предложения квартир вырос на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Спрос на новые квартиры в городе за вышеуказанный период взлетел на 27,9%, а средний ценник — на 38% (с 3,95 млн до 5,45 млн рублей)», — сообщается на сайте. Сильнее всего спрос на новые квартиры снизился после повышения ключевой ставки. За месяц интерес к квартирам в новостройках упал на 8,3%. Аналитики отметили, рынок новостроек в Челябинске в первую очередь чувствителен к изменениям на рынке ипотеки, особенно к повышению ключевой ставки и увеличению первоначального взноса. Однако у новостроек есть возможности для того, чтобы удержать интерес покупателей. Чаще всего для продажи квартир на первичном рынке жилья используются скидки и акции, особенно перед Новым годом.