В ХМАО суд вынес приговор мужчинам, которые инсценировали ДТП ради страховки

Осужденные инсценировали автоаварию ради страховки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО двое местных жителей приговорены к 240 часам исправительных работ за то, что они инсценировали ДТП, чтобы получить страховку от ГСК «Югория». Об этом сообщает Советский районный суд.

«[Подсудимых] признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить им наказание в виде 240 (двухсот сорока) часов обязательных работ каждому. Подписку о невыезде и надлежащем поведении — отменить после вступления приговора в законную силу», — сообщается в картотеке суда.

Двое мужчин пытались инсценировать ДТП при помощи автомобилей Toyota Camry и ВАЗ 21213. Они расположили транспорт на обочине таким образом, словно водитель ВАЗ во время движения якобы не предоставил преимущество водителю Toyota, из-за чего и произошла дорожная авария. Затем злоумышленники изготовили подложный документ о дорожно-транспортном происшествии и предоставили его страховой компании.

«Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам. В ходе проверки предоставленных ими подложных документов, был выявлен факт несоответствия заявленных повреждений на автомобиле „TOYOTA Camry“, и автомобиле ВАЗ — 21213 между собой, а также обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия», — сообщается в картотеке суда.