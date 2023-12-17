Курганская ЛДПР заманивает в партийную школу будущих депутатов

18 декабря 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Обучать будущих депутатов начнут в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане представители ЛДПР в 2024 году запускают «Школу молодого депутата». Об этом URA.RU сообщил депутат облдумы, руководитель реготделения партии Юрий Ярушин. «Мы запустили школу, чтобы готовить молодежь, которая желает непосредственно участвовать в партийной работе, проявлять себя на политическом поприще. Наш молодежный актив давно планировал провести это мероприятие», — объяснил Ярушин. Планируется, что встречи в рамках проекта будут проходить ежемесячно в 2024 году. Депутаты, представляющие ЛДПР в облдуме и муниципалитетах, будут проводить для участников тематические лекции. Ярушин допустил возможность, что кто-то из выпускников школы может стать кандидатом на ближайших выборах в гордуму Кургана, если будет соответствовать по возрасту и другим параметрам.

В Кургане представители ЛДПР в 2024 году запускают «Школу молодого депутата». Об этом URA.RU сообщил депутат облдумы, руководитель реготделения партии Юрий Ярушин. «Мы запустили школу, чтобы готовить молодежь, которая желает непосредственно участвовать в партийной работе, проявлять себя на политическом поприще. Наш молодежный актив давно планировал провести это мероприятие», — объяснил Ярушин. Планируется, что встречи в рамках проекта будут проходить ежемесячно в 2024 году. Депутаты, представляющие ЛДПР в облдуме и муниципалитетах, будут проводить для участников тематические лекции. Ярушин допустил возможность, что кто-то из выпускников школы может стать кандидатом на ближайших выборах в гордуму Кургана, если будет соответствовать по возрасту и другим параметрам.