17 декабря 2023

Курганская ЛДПР заманивает в партийную школу будущих депутатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки, депутат
Обучать будущих депутатов начнут в 2024 году Фото:

В Кургане представители ЛДПР в 2024 году запускают «Школу молодого депутата». Об этом URA.RU сообщил депутат облдумы, руководитель реготделения партии Юрий Ярушин.

«Мы запустили школу, чтобы готовить молодежь, которая желает непосредственно участвовать в партийной работе, проявлять себя на политическом поприще. Наш молодежный актив давно планировал провести это мероприятие», — объяснил Ярушин.

Планируется, что встречи в рамках проекта будут проходить ежемесячно в 2024 году. Депутаты, представляющие ЛДПР в облдуме и муниципалитетах, будут проводить для участников тематические лекции. Ярушин допустил возможность, что кто-то из выпускников школы может стать кандидатом на ближайших выборах в гордуму Кургана, если будет соответствовать по возрасту и другим параметрам.

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В Кургане представители ЛДПР в 2024 году запускают «Школу молодого депутата». Об этом URA.RU сообщил депутат облдумы, руководитель реготделения партии Юрий Ярушин. «Мы запустили школу, чтобы готовить молодежь, которая желает непосредственно участвовать в партийной работе, проявлять себя на политическом поприще. Наш молодежный актив давно планировал провести это мероприятие», — объяснил Ярушин. Планируется, что встречи в рамках проекта будут проходить ежемесячно в 2024 году. Депутаты, представляющие ЛДПР в облдуме и муниципалитетах, будут проводить для участников тематические лекции. Ярушин допустил возможность, что кто-то из выпускников школы может стать кандидатом на ближайших выборах в гордуму Кургана, если будет соответствовать по возрасту и другим параметрам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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