17 декабря 2023
16 декабря 2023

Челябинская прокуратура потребовала проверить цирк-шапито в Копейске

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Челябинск, лев, львенок, север-алай
В цирке-шапито, остановившемся в Копейске, львята живут в вагоне при температуре в 10 градусов Фото:

Прокуратура Челябинской области потребовала проверить содержание животных в цирке-шапито, остановившемся в Копейске. Об этом URA.RU 18 декабря сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Из СМИ стало известно о содержании львов цирка-шапито, расположенного сейчас в Копейске, с нарушением температурного режима. Инспектор управления выехал на место. По требованию прокуратуры региона управление в ближайшие сутки также проведет проверку», — сообщили в надзорном ведомстве.

В ведомстве отметили, что на момент первой проверки в вагончике с двумя львятами находился обогреватель. Инспектор зафиксировал температуру в 10 градусов. Также обнаружилось отсутствие документов на корма для животных.

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Прокуратура Челябинской области потребовала проверить содержание животных в цирке-шапито, остановившемся в Копейске. Об этом URA.RU 18 декабря сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Из СМИ стало известно о содержании львов цирка-шапито, расположенного сейчас в Копейске, с нарушением температурного режима. Инспектор управления выехал на место. По требованию прокуратуры региона управление в ближайшие сутки также проведет проверку», — сообщили в надзорном ведомстве. В ведомстве отметили, что на момент первой проверки в вагончике с двумя львятами находился обогреватель. Инспектор зафиксировал температуру в 10 градусов. Также обнаружилось отсутствие документов на корма для животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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