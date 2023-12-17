Челябинская прокуратура потребовала проверить цирк-шапито в Копейске

Прокуратура Челябинской области потребовала проверить содержание животных в цирке-шапито, остановившемся в Копейске. Об этом URA.RU 18 декабря сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Из СМИ стало известно о содержании львов цирка-шапито, расположенного сейчас в Копейске, с нарушением температурного режима. Инспектор управления выехал на место. По требованию прокуратуры региона управление в ближайшие сутки также проведет проверку», — сообщили в надзорном ведомстве.
В ведомстве отметили, что на момент первой проверки в вагончике с двумя львятами находился обогреватель. Инспектор зафиксировал температуру в 10 градусов. Также обнаружилось отсутствие документов на корма для животных.
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