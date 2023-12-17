17 декабря 2023
16 декабря 2023

В Тюмени построят дороги в Велижанском районе

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , каток, щебень, асфальт, дорога, ремонт дорог, закатка асфальта
Работы по строительству улиц Ишимская, Ненецкая и Салымская запланированы на 2024—2026 годы Фото:

В Тюмени в Велижанском районе построят новые дороги, тротуары и систему водоотвода. Также планируется обустроить уличное освещение. Об этом рассказали в администрации города.

«Уже разработана проектная документация и получено положительное заключение на строительство автомобильных дорог в жилом районе Велижанский. Проектными решениями предусмотрено строительство автомобильных дорог в границах мкр. „Велижанский“ протяженностью 11,46 км. с устройством системы водоотвода, пешеходными тротуарами, наружным освещением», — рассказали в мэрии. Работы по строительству улиц Ишимская, Ненецкая и Салымская запланированы на 2024—2026 годы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Патрушева появятся новые дороги, а также школа и детский сад. Помимо этого планируют установить остановки и запустить общественный транспорт.

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В Тюмени в Велижанском районе построят новые дороги, тротуары и систему водоотвода. Также планируется обустроить уличное освещение. Об этом рассказали в администрации города. «Уже разработана проектная документация и получено положительное заключение на строительство автомобильных дорог в жилом районе Велижанский. Проектными решениями предусмотрено строительство автомобильных дорог в границах мкр. „Велижанский“ протяженностью 11,46 км. с устройством системы водоотвода, пешеходными тротуарами, наружным освещением», — рассказали в мэрии. Работы по строительству улиц Ишимская, Ненецкая и Салымская запланированы на 2024—2026 годы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Патрушева появятся новые дороги, а также школа и детский сад. Помимо этого планируют установить остановки и запустить общественный транспорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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