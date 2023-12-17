В Тюмени построят дороги в Велижанском районе

18 декабря 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Работы по строительству улиц Ишимская, Ненецкая и Салымская запланированы на 2024—2026 годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в Велижанском районе построят новые дороги, тротуары и систему водоотвода. Также планируется обустроить уличное освещение. Об этом рассказали в администрации города. «Уже разработана проектная документация и получено положительное заключение на строительство автомобильных дорог в жилом районе Велижанский. Проектными решениями предусмотрено строительство автомобильных дорог в границах мкр. „Велижанский“ протяженностью 11,46 км. с устройством системы водоотвода, пешеходными тротуарами, наружным освещением», — рассказали в мэрии. Работы по строительству улиц Ишимская, Ненецкая и Салымская запланированы на 2024—2026 годы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Патрушева появятся новые дороги, а также школа и детский сад. Помимо этого планируют установить остановки и запустить общественный транспорт.

В Тюмени в Велижанском районе построят новые дороги, тротуары и систему водоотвода. Также планируется обустроить уличное освещение. Об этом рассказали в администрации города. «Уже разработана проектная документация и получено положительное заключение на строительство автомобильных дорог в жилом районе Велижанский. Проектными решениями предусмотрено строительство автомобильных дорог в границах мкр. „Велижанский“ протяженностью 11,46 км. с устройством системы водоотвода, пешеходными тротуарами, наружным освещением», — рассказали в мэрии. Работы по строительству улиц Ишимская, Ненецкая и Салымская запланированы на 2024—2026 годы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Патрушева появятся новые дороги, а также школа и детский сад. Помимо этого планируют установить остановки и запустить общественный транспорт.