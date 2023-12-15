Екатеринбуржцы рассказали, как спасли выброшенного в сугроб младенца

Выбросившая в сугроб младенца свердловчанка была в шоковом состоянии

15 декабря 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в микрорайоне Эльмаш (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге в доме на улице Краснофлотцев, 2 в ночь на 15 декабря 20-летняя девушка в шоковом состоянии родила ребенка, положила его в пакет и выбросила из окна в сугроб. Новорожденного удалось спасти, потому его что вовремя заметил прохожий. Очевидица ЧП связалась с журналистами и рассказала его подробности. «Я по звонку выбегаю из дома и вижу, что лежит ребенок. Тут же приехали полицейские <…>, положили в машину — он свернулся клубочком, весь в крови. Мама сына не вымыла. Как родила, сразу в мусорный пакет и выкинула <…> Маленькая, худенькая, ей 20 лет: она открыла дверь, была вся в крови, вся квартира — тоже в крови. Она была одна и родила одна, перерезала сама пуповину. Была в шоковом состоянии», — сообщила очевидица порталу 66.ру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления СКР, следователи возбудили уголовное дело за покушение на убийство матерью новорожденного ребенка. В пресс-службе областного минздрава добавили, что и ребенок, и мать находятся в реанимации.

В Екатеринбурге в доме на улице Краснофлотцев, 2 в ночь на 15 декабря 20-летняя девушка в шоковом состоянии родила ребенка, положила его в пакет и выбросила из окна в сугроб. Новорожденного удалось спасти, потому его что вовремя заметил прохожий. Очевидица ЧП связалась с журналистами и рассказала его подробности. «Я по звонку выбегаю из дома и вижу, что лежит ребенок. Тут же приехали полицейские <…>, положили в машину — он свернулся клубочком, весь в крови. Мама сына не вымыла. Как родила, сразу в мусорный пакет и выкинула <…> Маленькая, худенькая, ей 20 лет: она открыла дверь, была вся в крови, вся квартира — тоже в крови. Она была одна и родила одна, перерезала сама пуповину. Была в шоковом состоянии», — сообщила очевидица порталу 66.ру. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления СКР, следователи возбудили уголовное дело за покушение на убийство матерью новорожденного ребенка. В пресс-службе областного минздрава добавили, что и ребенок, и мать находятся в реанимации.