17 декабря 2023

Депутат из ЯНАО Бондарчук подал на спикера думы заявление в прокуратуру. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Курган , депутат, чиновница, очки, заседание, руки, руки женщины
Прокуратура проводит проверку в отношении спикера думы Ноябрьска Фото:

Прокуратура проверяет председателя думы Ноябрьска (ЯНАО) Ирину Ращупкину на коррупцию. Как сообщают источники URA.RU, депутат Александр Бондарчук подал на нее заявление в прокуратуру за превышение должностных полномочий.

«Бондарчук уже на протяжении четырех лет пишет жалобы в прокуратуру на Ращупкину за нарушения регламента и злоупотребления служебным положением, получая только отписки от силовиков. В этот раз они все-таки инициировали проверку», — сообщил инсайдер.

Александр Бондарчук прокомментировал агентству информацию. «Ращупкина не соответствует по многим критериям должности председателя. Она не знает многие документы, принятые гордумой (попросту сказать — не читает их). При этом председатель должен контролировать их выполнение депутатами, но сама их систематически нарушает, что не допустимо», — ответил депутат.

В прокуратуре подтвердили, что проводят проверку по обращению гражданина, однако пока не могут дать комментарий. Агентство также направило запросы Ирине Ращупкиной и в думу Ноябрьска, но на момент публикации ответы получены не были.

Ранее URA.RU сообщало, что спикер думы Ирина Ращупкина инициировала возбуждение административного дела против депутата Александра Бондарчука. По мнению председателя, политик мешал проведению заседания городской думы.

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Прокуратура проверяет председателя думы Ноябрьска (ЯНАО) Ирину Ращупкину на коррупцию. Как сообщают источники URA.RU, депутат Александр Бондарчук подал на нее заявление в прокуратуру за превышение должностных полномочий. «Бондарчук уже на протяжении четырех лет пишет жалобы в прокуратуру на Ращупкину за нарушения регламента и злоупотребления служебным положением, получая только отписки от силовиков. В этот раз они все-таки инициировали проверку», — сообщил инсайдер. Александр Бондарчук прокомментировал агентству информацию. «Ращупкина не соответствует по многим критериям должности председателя. Она не знает многие документы, принятые гордумой (попросту сказать — не читает их). При этом председатель должен контролировать их выполнение депутатами, но сама их систематически нарушает, что не допустимо», — ответил депутат. В прокуратуре подтвердили, что проводят проверку по обращению гражданина, однако пока не могут дать комментарий. Агентство также направило запросы Ирине Ращупкиной и в думу Ноябрьска, но на момент публикации ответы получены не были. Ранее URA.RU сообщало, что спикер думы Ирина Ращупкина инициировала возбуждение административного дела против депутата Александра Бондарчука. По мнению председателя, политик мешал проведению заседания городской думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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