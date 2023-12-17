Депутат из ЯНАО Бондарчук подал на спикера думы заявление в прокуратуру. Инсайд

18 декабря 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Прокуратура проводит проверку в отношении спикера думы Ноябрьска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура проверяет председателя думы Ноябрьска (ЯНАО) Ирину Ращупкину на коррупцию. Как сообщают источники URA.RU, депутат Александр Бондарчук подал на нее заявление в прокуратуру за превышение должностных полномочий. «Бондарчук уже на протяжении четырех лет пишет жалобы в прокуратуру на Ращупкину за нарушения регламента и злоупотребления служебным положением, получая только отписки от силовиков. В этот раз они все-таки инициировали проверку», — сообщил инсайдер. Александр Бондарчук прокомментировал агентству информацию. «Ращупкина не соответствует по многим критериям должности председателя. Она не знает многие документы, принятые гордумой (попросту сказать — не читает их). При этом председатель должен контролировать их выполнение депутатами, но сама их систематически нарушает, что не допустимо», — ответил депутат. В прокуратуре подтвердили, что проводят проверку по обращению гражданина, однако пока не могут дать комментарий. Агентство также направило запросы Ирине Ращупкиной и в думу Ноябрьска, но на момент публикации ответы получены не были. Ранее URA.RU сообщало, что спикер думы Ирина Ращупкина инициировала возбуждение административного дела против депутата Александра Бондарчука. По мнению председателя, политик мешал проведению заседания городской думы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура проверяет председателя думы Ноябрьска (ЯНАО) Ирину Ращупкину на коррупцию. Как сообщают источники URA.RU, депутат Александр Бондарчук подал на нее заявление в прокуратуру за превышение должностных полномочий. «Бондарчук уже на протяжении четырех лет пишет жалобы в прокуратуру на Ращупкину за нарушения регламента и злоупотребления служебным положением, получая только отписки от силовиков. В этот раз они все-таки инициировали проверку», — сообщил инсайдер. Александр Бондарчук прокомментировал агентству информацию. «Ращупкина не соответствует по многим критериям должности председателя. Она не знает многие документы, принятые гордумой (попросту сказать — не читает их). При этом председатель должен контролировать их выполнение депутатами, но сама их систематически нарушает, что не допустимо», — ответил депутат. В прокуратуре подтвердили, что проводят проверку по обращению гражданина, однако пока не могут дать комментарий. Агентство также направило запросы Ирине Ращупкиной и в думу Ноябрьска, но на момент публикации ответы получены не были. Ранее URA.RU сообщало, что спикер думы Ирина Ращупкина инициировала возбуждение административного дела против депутата Александра Бондарчука. По мнению председателя, политик мешал проведению заседания городской думы.