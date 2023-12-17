17 декабря 2023
16 декабря 2023

В Тюмени продают новогодние игрушки за полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка советского быта. Тюмень, новогодние украшения, быт, вещи, ретро, новый год, елочные игрушки, новогодние игрушки
Самая старая игрушка из коллекции была выпущена в 60-е годы Фото:
новость из сюжета
Новый год в Тюмени

В Тюмени продают коллекцию новогодних игрушек времен СССР за 650 тысяч рублей. Информация о продаже появилась на одном из сервисов бесплатных объявлений. Всего в набор входят 11 елочных игрушек.

«Пpoдам очeнь pаpитетный комплект винтажныx игрушeк. Игpушки, выполненные в рaзныx фoрмaх, идеaльнo пoдойдут для украшeния тaкой жe винтaжной елки из CССР или елoк нынешнeгo времeни и придaдут вaм нocтальгию пo ушедшей в прoшлoе эпохе», — говорится в тексте объявления.

В комплект входят 11 елочных игрушек. Корреспондент агентства связался с продавцом, тот сообщил, что игрушки достались ему от бабушки. Часть из них выпущена в 60—70-е годы, остальная — в 80-90-е. Хозяин игрушек также отметил, что готов продавать их поштучно.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени продают коллекцию новогодних игрушек времен СССР за 650 тысяч рублей. Информация о продаже появилась на одном из сервисов бесплатных объявлений. Всего в набор входят 11 елочных игрушек. «Пpoдам очeнь pаpитетный комплект винтажныx игрушeк. Игpушки, выполненные в рaзныx фoрмaх, идеaльнo пoдойдут для украшeния тaкой жe винтaжной елки из CССР или елoк нынешнeгo времeни и придaдут вaм нocтальгию пo ушедшей в прoшлoе эпохе», — говорится в тексте объявления. В комплект входят 11 елочных игрушек. Корреспондент агентства связался с продавцом, тот сообщил, что игрушки достались ему от бабушки. Часть из них выпущена в 60—70-е годы, остальная — в 80-90-е. Хозяин игрушек также отметил, что готов продавать их поштучно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...