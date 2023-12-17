В Тюмени продают новогодние игрушки за полмиллиона рублей

18 декабря 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Самая старая игрушка из коллекции была выпущена в 60-е годы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Новый год в Тюмени В Тюмени продают коллекцию новогодних игрушек времен СССР за 650 тысяч рублей. Информация о продаже появилась на одном из сервисов бесплатных объявлений. Всего в набор входят 11 елочных игрушек. «Пpoдам очeнь pаpитетный комплект винтажныx игрушeк. Игpушки, выполненные в рaзныx фoрмaх, идеaльнo пoдойдут для украшeния тaкой жe винтaжной елки из CССР или елoк нынешнeгo времeни и придaдут вaм нocтальгию пo ушедшей в прoшлoе эпохе», — говорится в тексте объявления. В комплект входят 11 елочных игрушек. Корреспондент агентства связался с продавцом, тот сообщил, что игрушки достались ему от бабушки. Часть из них выпущена в 60—70-е годы, остальная — в 80-90-е. Хозяин игрушек также отметил, что готов продавать их поштучно.

В Тюмени продают коллекцию новогодних игрушек времен СССР за 650 тысяч рублей. Информация о продаже появилась на одном из сервисов бесплатных объявлений. Всего в набор входят 11 елочных игрушек. «Пpoдам очeнь pаpитетный комплект винтажныx игрушeк. Игpушки, выполненные в рaзныx фoрмaх, идеaльнo пoдойдут для украшeния тaкой жe винтaжной елки из CССР или елoк нынешнeгo времeни и придaдут вaм нocтальгию пo ушедшей в прoшлoе эпохе», — говорится в тексте объявления. В комплект входят 11 елочных игрушек. Корреспондент агентства связался с продавцом, тот сообщил, что игрушки достались ему от бабушки. Часть из них выпущена в 60—70-е годы, остальная — в 80-90-е. Хозяин игрушек также отметил, что готов продавать их поштучно.