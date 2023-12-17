Многолетний пиарщик свердловских властей перешел на работу в аэропорт Кольцово

Пост директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово (Екатеринбург), как и анонсировало URA.RU, занял Сергей Симаков, до этого долгие годы работавший в департаменте информационной политики Свердловской области. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Симаков, а также управляющая компания «Аэропорты регионов», куда входит Кольцово.
«Мне поступило интересное предложение. „Аэропорты — Регионов“ — динамично развивающийся холдинг, можно узнать что-то новое», — отметил собеседник. К обязанностям он приступил с 18 декабря. До этого Сергей Симаков занимал должность заместителя директора департамента информационной политики Свердловской области.
Пост директора по стратегическим коммуникациям Кольцово был вакантным с сентября, когда оттуда ушел Андрей Клименских. Он перешел в головной офис УК «Аэропорты регионов».
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