17 декабря 2023

Многолетний пиарщик свердловских властей перешел на работу в аэропорт Кольцово

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово". Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, кольцово
Директором по стратегическим коммуникациям Кольцово стал Сергей Симаков Фото:

Пост директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово (Екатеринбург), как и анонсировало URA.RU, занял Сергей Симаков, до этого долгие годы работавший в департаменте информационной политики Свердловской области. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Симаков, а также управляющая компания «Аэропорты регионов», куда входит Кольцово.

«Мне поступило интересное предложение. „Аэропорты — Регионов“ — динамично развивающийся холдинг, можно узнать что-то новое», — отметил собеседник. К обязанностям он приступил с 18 декабря. До этого Сергей Симаков занимал должность заместителя директора департамента информационной политики Свердловской области.

Пост директора по стратегическим коммуникациям Кольцово был вакантным с сентября, когда оттуда ушел Андрей Клименских. Он перешел в головной офис УК «Аэропорты регионов».

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Пост директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово (Екатеринбург), как и анонсировало URA.RU, занял Сергей Симаков, до этого долгие годы работавший в департаменте информационной политики Свердловской области. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Симаков, а также управляющая компания «Аэропорты регионов», куда входит Кольцово. «Мне поступило интересное предложение. „Аэропорты — Регионов“ — динамично развивающийся холдинг, можно узнать что-то новое», — отметил собеседник. К обязанностям он приступил с 18 декабря. До этого Сергей Симаков занимал должность заместителя директора департамента информационной политики Свердловской области. Пост директора по стратегическим коммуникациям Кольцово был вакантным с сентября, когда оттуда ушел Андрей Клименских. Он перешел в головной офис УК «Аэропорты регионов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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