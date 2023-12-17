Коммунальщиков Салехарда наказали за плохую уборку улиц

В Салехарде (ЯНАО) прокуратура внесла представления директорам АО «Салехарддорстрой» и МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» из-за многочисленных недостатков, допущенных при уборке снега с улиц окружной столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«На проезжей части улиц выявлены уплотненный и плотноукатанный снег, наледь, колейность, а также факты формирования снежных валов на перекрестах и стоянках, ограничивающих видимость водителей и пешеходов. В целях устранения выявленных нарушений директорам АО „Салехарддорстрой“ и МКУ „Салехардская дирекция единого заказчика“ внесены представления», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в официальном telegram-канале.
Кроме того, в отношении должностного лица «Салехарддорстрой», ответственного за уборку улиц, возбуждено административное дело за несоблюдение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог. В настоящее время нарушения устранены, ликвидированы снежные валы, мешающие обзору автомобилистов и пешеходов.
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