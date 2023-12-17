17 декабря 2023

Коммунальщиков Салехарда наказали за плохую уборку улиц

В Салехарде прокуратура добилась от коммунальщиков надлежащей уборки снега
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Метель. Салехард, снег, зима, метель
В Салехарде прокуратура внесла представления коммунальщикам из-за плохой уборки снега Фото:

В Салехарде (ЯНАО) прокуратура внесла представления директорам АО «Салехарддорстрой» и МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» из-за многочисленных недостатков, допущенных при уборке снега с улиц окружной столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«На проезжей части улиц выявлены уплотненный и плотноукатанный снег, наледь, колейность, а также факты формирования снежных валов на перекрестах и стоянках, ограничивающих видимость водителей и пешеходов. В целях устранения выявленных нарушений директорам АО „Салехарддорстрой“ и МКУ „Салехардская дирекция единого заказчика“ внесены представления», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в официальном telegram-канале.

Кроме того, в отношении должностного лица «Салехарддорстрой», ответственного за уборку улиц, возбуждено административное дело за несоблюдение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог. В настоящее время нарушения устранены, ликвидированы снежные валы, мешающие обзору автомобилистов и пешеходов.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) прокуратура внесла представления директорам АО «Салехарддорстрой» и МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» из-за многочисленных недостатков, допущенных при уборке снега с улиц окружной столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «На проезжей части улиц выявлены уплотненный и плотноукатанный снег, наледь, колейность, а также факты формирования снежных валов на перекрестах и стоянках, ограничивающих видимость водителей и пешеходов. В целях устранения выявленных нарушений директорам АО „Салехарддорстрой“ и МКУ „Салехардская дирекция единого заказчика“ внесены представления», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры в официальном telegram-канале. Кроме того, в отношении должностного лица «Салехарддорстрой», ответственного за уборку улиц, возбуждено административное дело за несоблюдение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог. В настоящее время нарушения устранены, ликвидированы снежные валы, мешающие обзору автомобилистов и пешеходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...