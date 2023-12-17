Ученые прогнозируют снижение добычи нефти в ХМАО к 2030 году

18 декабря 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

К 2030 году добыча нефти в ХМАО снизится на 20 млн тонн Фото: Александр Елизаров © URA.RU Ученые научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана прогнозируют снижение добычи нефти в ХМАО к 2030 году. В статье журнала «Вестник исследователя» исследователи сообщили, что через семь лет фактическая годовая добыча снизится до 195 млн тонн. «Согласно прогнозам отделения мониторинга разработки месторождений, добыча нефти в 2030 году ожидается на уровне 195 млн тонн при сохранении текущих объемов эксплуатационного бурения. В долгосрочной перспективе следует ожидать снижения добычи», — подчеркивают ученые. За прошедшие 20 лет пик добычи, по данным НАЦ РН имени Шпильмана, пришелся на 2007—2008 годы, когда в округе было добыто 278 млн тонн нефти. В 2022-м нефтяники извлекли из недр 223 млн тонн полезных ископаемых. Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора ХМАО Сергей Черняев заявил о снижении добычи нефти в ХМАО. По прогнозам на 2023 год объем добычи составит 215-216 миллионов тонн.

Ученые научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана прогнозируют снижение добычи нефти в ХМАО к 2030 году. В статье журнала «Вестник исследователя» исследователи сообщили, что через семь лет фактическая годовая добыча снизится до 195 млн тонн. «Согласно прогнозам отделения мониторинга разработки месторождений, добыча нефти в 2030 году ожидается на уровне 195 млн тонн при сохранении текущих объемов эксплуатационного бурения. В долгосрочной перспективе следует ожидать снижения добычи», — подчеркивают ученые. За прошедшие 20 лет пик добычи, по данным НАЦ РН имени Шпильмана, пришелся на 2007—2008 годы, когда в округе было добыто 278 млн тонн нефти. В 2022-м нефтяники извлекли из недр 223 млн тонн полезных ископаемых. Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора ХМАО Сергей Черняев заявил о снижении добычи нефти в ХМАО. По прогнозам на 2023 год объем добычи составит 215-216 миллионов тонн.