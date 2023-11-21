Вице-губернатор ХМАО заявил о снижении добычи нефти в регионе

22 ноября 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Снижение добычи нефти в ХМАО связано с соглашением ОПЕК+ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Заместитель губернатора ХМАО Сергей Черняев заявил о снижении добычи нефти в ХМАО. Об этом он рассказал на Югорском экономическом форуме, который транслировался на официальном сайте мероприятия. «По прогнозам на текущий год объем добычи нефти в ХМАО составит 215-216 миллионов тонн. Это связано с управляемым снижением добычи в рамках соглашения ОПЕК+», — сообщил Черняев. В 2022 году, по данным НАЦ РН имени Шпильмана, в округе было добыто 223 млн тонн нефти. Вице-губернатор отметил, что выросли объемы инвестиции добывающий компаний. В 2023 году недропользователи вложили в порядка 900 млн рублей в инфраструктуру нефтедобывающих объектов. Ранее URA.RU писало, что глава ХМАО Наталья Комарова сделала заявление о снижении добычи нефти из-за соглашения с ОПЕК+. Она отметила, что задача властей — создать условия, чтобы снижение не повлияло на объемы инвестиций в ТЭК, нефтегазодобычу и качество жизни людей.

Заместитель губернатора ХМАО Сергей Черняев заявил о снижении добычи нефти в ХМАО. Об этом он рассказал на Югорском экономическом форуме, который транслировался на официальном сайте мероприятия. «По прогнозам на текущий год объем добычи нефти в ХМАО составит 215-216 миллионов тонн. Это связано с управляемым снижением добычи в рамках соглашения ОПЕК+», — сообщил Черняев. В 2022 году, по данным НАЦ РН имени Шпильмана, в округе было добыто 223 млн тонн нефти. Вице-губернатор отметил, что выросли объемы инвестиции добывающий компаний. В 2023 году недропользователи вложили в порядка 900 млн рублей в инфраструктуру нефтедобывающих объектов. Ранее URA.RU писало, что глава ХМАО Наталья Комарова сделала заявление о снижении добычи нефти из-за соглашения с ОПЕК+. Она отметила, что задача властей — создать условия, чтобы снижение не повлияло на объемы инвестиций в ТЭК, нефтегазодобычу и качество жизни людей.