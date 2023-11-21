21 ноября 2023

Вице-губернатор ХМАО заявил о снижении добычи нефти в регионе

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Снижение добычи нефти в ХМАО связано с соглашением ОПЕК+ Фото:

Заместитель губернатора ХМАО Сергей Черняев заявил о снижении добычи нефти в ХМАО. Об этом он рассказал на Югорском экономическом форуме, который транслировался на официальном сайте мероприятия.

«По прогнозам на текущий год объем добычи нефти в ХМАО составит 215-216 миллионов тонн. Это связано с управляемым снижением добычи в рамках соглашения ОПЕК+», — сообщил Черняев. В 2022 году, по данным НАЦ РН имени Шпильмана, в округе было добыто 223 млн тонн нефти.

Вице-губернатор отметил, что выросли объемы инвестиции добывающий компаний. В 2023 году недропользователи вложили в порядка 900 млн рублей в инфраструктуру нефтедобывающих объектов.

Ранее URA.RU писало, что глава ХМАО Наталья Комарова сделала заявление о снижении добычи нефти из-за соглашения с ОПЕК+. Она отметила, что задача властей — создать условия, чтобы снижение не повлияло на объемы инвестиций в ТЭК, нефтегазодобычу и качество жизни людей.

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Заместитель губернатора ХМАО Сергей Черняев заявил о снижении добычи нефти в ХМАО. Об этом он рассказал на Югорском экономическом форуме, который транслировался на официальном сайте мероприятия. «По прогнозам на текущий год объем добычи нефти в ХМАО составит 215-216 миллионов тонн. Это связано с управляемым снижением добычи в рамках соглашения ОПЕК+», — сообщил Черняев. В 2022 году, по данным НАЦ РН имени Шпильмана, в округе было добыто 223 млн тонн нефти. Вице-губернатор отметил, что выросли объемы инвестиции добывающий компаний. В 2023 году недропользователи вложили в порядка 900 млн рублей в инфраструктуру нефтедобывающих объектов. Ранее URA.RU писало, что глава ХМАО Наталья Комарова сделала заявление о снижении добычи нефти из-за соглашения с ОПЕК+. Она отметила, что задача властей — создать условия, чтобы снижение не повлияло на объемы инвестиций в ТЭК, нефтегазодобычу и качество жизни людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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