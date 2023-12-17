17 декабря 2023

Тюменцы смогут добраться до Тобольска меньше чем за четыре часа

РЖД обновили пути на перегоне между Тюменью и Тобольском
© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожные пути. Поезд. Тюмень, рельсы, железная дорога, жд пути
Время в пути от Тюмени до Тобольска сократили благодаря замене устаревшего полотна на новое Фото:

Железнодорожное путешествие между Тюменью и Тобольском будет теперь занимать меньше четырех часов. Об этом в рассылке сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги ОАО «РЖД».

«Проведен капитальный ремонт пути на перегоне Картымская — Туринский, повышена скорость движения поездов на направлении Тюмень — Тобольск. Теперь поездка между городами занимает менее четырех часов», — говорится в сообщении.

Железнодорожники провели замену пути с деревянных шпал на бесстыковой путь на железобетонном основании. Новое полотно имеет больший срок службы и делает ход составов более плавным, отмечают в пресс-службе компании.

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Железнодорожное путешествие между Тюменью и Тобольском будет теперь занимать меньше четырех часов. Об этом в рассылке сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги ОАО «РЖД». «Проведен капитальный ремонт пути на перегоне Картымская — Туринский, повышена скорость движения поездов на направлении Тюмень — Тобольск. Теперь поездка между городами занимает менее четырех часов», — говорится в сообщении. Железнодорожники провели замену пути с деревянных шпал на бесстыковой путь на железобетонном основании. Новое полотно имеет больший срок службы и делает ход составов более плавным, отмечают в пресс-службе компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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