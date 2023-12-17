Тюменцы смогут добраться до Тобольска меньше чем за четыре часа

Время в пути от Тюмени до Тобольска сократили благодаря замене устаревшего полотна на новое
Железнодорожное путешествие между Тюменью и Тобольском будет теперь занимать меньше четырех часов. Об этом в рассылке сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги ОАО «РЖД».
«Проведен капитальный ремонт пути на перегоне Картымская — Туринский, повышена скорость движения поездов на направлении Тюмень — Тобольск. Теперь поездка между городами занимает менее четырех часов», — говорится в сообщении.
Железнодорожники провели замену пути с деревянных шпал на бесстыковой путь на железобетонном основании. Новое полотно имеет больший срок службы и делает ход составов более плавным, отмечают в пресс-службе компании.
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