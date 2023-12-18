Мэр Екатеринбурга заявил, что не хочет быть губернатором

18 декабря 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов не собирается покидать Урал ради карьеры в другом регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов исключил свой переезд в другой регион после президентских выборов в 2024 году. Комментируя слухи и свое участие в кремлевской «школе губернаторов» на большой пресс-конференции, Орлов заявил, что не имеет губернаторских амбиций. «В нашем городе проживает 1,6 млн человек — в большинстве субъектов РФ нет такого количества населения. Поэтому руководить таким городом — большая управленческая удача. Меня устраивает моя карьера. <…> Губернаторских амбиций нет, и работать с таким губернатором, как у нас — большое счастье. По поводу того, что могу уехать в другие регионы — я уралец, люблю свой регион, никуда не собираюсь», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что разговоров о повышении с кем-либо в последнее время не вел. Губернаторские амбиции Орлову приписывают давно. Например, когда он работал в статусе первого зама губернатора Евгения Куйвашева (2017—2020 годы), его называли в числе претендентов на пост губернатора ХМАО, а затем и Пермского края.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов исключил свой переезд в другой регион после президентских выборов в 2024 году. Комментируя слухи и свое участие в кремлевской «школе губернаторов» на большой пресс-конференции, Орлов заявил, что не имеет губернаторских амбиций. «В нашем городе проживает 1,6 млн человек — в большинстве субъектов РФ нет такого количества населения. Поэтому руководить таким городом — большая управленческая удача. Меня устраивает моя карьера. <…> Губернаторских амбиций нет, и работать с таким губернатором, как у нас — большое счастье. По поводу того, что могу уехать в другие регионы — я уралец, люблю свой регион, никуда не собираюсь», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что разговоров о повышении с кем-либо в последнее время не вел. Губернаторские амбиции Орлову приписывают давно. Например, когда он работал в статусе первого зама губернатора Евгения Куйвашева (2017—2020 годы), его называли в числе претендентов на пост губернатора ХМАО, а затем и Пермского края.