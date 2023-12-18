Песков: прямая линия Путина существенно повлияла на цены на яйца

18 декабря 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что ранее принимались меры по регулированию цен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным повлияла на стоимость куриных яиц. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин на мероприятии подробно рассказал, почему выросла стоимость яиц. «Было бы несправедливо говорить, что такие действия правительства и Минсельхоза — это реакция на прямую линию. Правительство и Минсельхоз достаточно энергично работали, был очевиден кризис <…> Ускоряющий эффект прямой линии с Путиным налицо», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что Путин подробно объяснил, почему выросла стоимость куриных яиц. По его словам, до этого также принимались энергичные меры. Ранее Владимир Путин заявил, что стоимость на яйца выросла, так как увеличился спрос на продукцию. Он также извинился за то, что правительство не сдержало рост цен. В «Руспродсоюзе» сообщили, что после Нового года в России ожидают снижение цен на яйца, передает «Национальная служба новостей».

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным повлияла на стоимость куриных яиц. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин на мероприятии подробно рассказал, почему выросла стоимость яиц. «Было бы несправедливо говорить, что такие действия правительства и Минсельхоза — это реакция на прямую линию. Правительство и Минсельхоз достаточно энергично работали, был очевиден кризис <…> Ускоряющий эффект прямой линии с Путиным налицо», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что Путин подробно объяснил, почему выросла стоимость куриных яиц. По его словам, до этого также принимались энергичные меры. Ранее Владимир Путин заявил, что стоимость на яйца выросла, так как увеличился спрос на продукцию. Он также извинился за то, что правительство не сдержало рост цен. В «Руспродсоюзе» сообщили, что после Нового года в России ожидают снижение цен на яйца, передает «Национальная служба новостей».