В больнице в Электростали пожаловалась 50-летняя женщина на сильную боль в пояснице, она ее беспокоила около пяти лет. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным канала, в мочевом пузыре обнаружили два камня размером- 8,5 сантиметров и 5,5 сантиметров.
«Пациентку обследовали и нашли два камня в мочевом пузыре — 8,5 сантиметров, другой — 5,5 сантиметров. После этого ее отправили на операцию по удалению», — говорится в сообщении.
Врач-уролог Ольга Чежина подчеркнула, что операцию проводить было тяжело, так как пациентка была «полная». Отмечается, что женщина чувствует себя лучше и идет на поправку.
Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев сообщил, что при камнях в почках вода будет человеку помощником. Врач-уролог, андролог, член Европейской ассоциации урологов (EAU), доктор медицинских наук Александр Лубенников заявил, что спровоцировать выход камней из почек при мочекаменной болезни могут бег, прыжки, езда по неровной дороге, авиаперелеты и употребление большого количества жидкостей. Врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев посоветовал людям с болезнями почек не увлекаться кофе и авокадо, передает «Национальная служба новостей».
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