Эндокринолог Арзамасцев предупредил об опасности пить много воды

Эндокринолог Арзамасцев: пить много воды вредно для сердца и приводит к авитаминозу

15 сентября 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Обильное питье полезно при диабете, сказал Евгений Арзамасцев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Употребление большого количества воды может привести к нарушению ритма сердца и авитаминозу. Об этом URA.RU сообщил диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев. «Если человек не занимается спортом, не живет в условиях постоянной жары и выпивает больше четырех-пяти литров воды день, то это очень быстро приведет к тому, что весь минеральный состав будет выведен из организма. Человека ждут комплексные проблемы, связанные с теми минералами, которые будут выходить. В первую очередь, это нарушение сердечного ритма, потому что натрий будет очень сильно выходить из клеток. В дальнейшем будут выходить витамины, что будет приводить к серьезнейшему авитаминозу», — сказал Евгений Арзамасцев. Если выпить много жидкости единоразово, то ничего серьезного не произойдет. «Желудок просто не справится с таким объемом, поэтому выпить в огромном количестве просто невозможно. Если человек за час выпил литр, то вода будет выходить через естественные механизмы вывода жидкости», — отметил диетолог. При некоторых заболеваниях вода будет человеку помощником, добавил эндокринолог. «Будет увеличиваться объем циркулирующей крови. Это полезно тем, у кого повышен уровень мочевой кислоты. Вода снизит концентрацию. У кого есть песок или камни, заболевание будет медленнее прогрессировать. Если же идут воспалительные заболевания, почечная недостаточность, воду нужно ограничивать, но в индивидуальном порядке», — объяснил врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Употребление большого количества воды может привести к нарушению ритма сердца и авитаминозу. Об этом URA.RU сообщил диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев. «Если человек не занимается спортом, не живет в условиях постоянной жары и выпивает больше четырех-пяти литров воды день, то это очень быстро приведет к тому, что весь минеральный состав будет выведен из организма. Человека ждут комплексные проблемы, связанные с теми минералами, которые будут выходить. В первую очередь, это нарушение сердечного ритма, потому что натрий будет очень сильно выходить из клеток. В дальнейшем будут выходить витамины, что будет приводить к серьезнейшему авитаминозу», — сказал Евгений Арзамасцев. Если выпить много жидкости единоразово, то ничего серьезного не произойдет. «Желудок просто не справится с таким объемом, поэтому выпить в огромном количестве просто невозможно. Если человек за час выпил литр, то вода будет выходить через естественные механизмы вывода жидкости», — отметил диетолог. При некоторых заболеваниях вода будет человеку помощником, добавил эндокринолог. «Будет увеличиваться объем циркулирующей крови. Это полезно тем, у кого повышен уровень мочевой кислоты. Вода снизит концентрацию. У кого есть песок или камни, заболевание будет медленнее прогрессировать. Если же идут воспалительные заболевания, почечная недостаточность, воду нужно ограничивать, но в индивидуальном порядке», — объяснил врач.