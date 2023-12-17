Рейсы из ЯНАО в Тюмень, задержанные из-за непогоды, опаздывают еще на четыре часа

Рейсы в Тюмень из Нового Уренгоя и Бованенково, которые не прибыли вовремя в первой половине дня 18 декабря, задерживаются еще на несколько часов. Об этом сообщает электронное табло аэропорта «Рощино».
«Рейс „Новый Уренгой — Тюмень“, общее время предполагаемой задержки составит семь часов, планируемое прибытие — в 18:40 вместо 11:40. Рейс в Тюмень из Бованенково ориентировочно прибудет в 19:30, задержка превысит пять часов», — говорится на табло.
Ранее URA.RU рассказало, что авиасообщение Ямала с другими городами нарушила непогода. По данным уральской транспортной прокуратуры, задержка происходит из-за ветра, сила которого составляет до 20 метров в секунду.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.