17 декабря 2023

Рейсы из ЯНАО в Тюмень, задержанные из-за непогоды, опаздывают еще на четыре часа

В Новом Уренгое и Бованенково больше чем на пять часов задержаны вылеты в Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., сугробы, зима
По информации уральской транспортной прокуратуры, рейсы из ЯНАО в Тюмень задержаны по метеоусловиям Фото:

Рейсы в Тюмень из Нового Уренгоя и Бованенково, которые не прибыли вовремя в первой половине дня 18 декабря, задерживаются еще на несколько часов. Об этом сообщает электронное табло аэропорта «Рощино».

«Рейс „Новый Уренгой — Тюмень“, общее время предполагаемой задержки составит семь часов, планируемое прибытие — в 18:40 вместо 11:40. Рейс в Тюмень из Бованенково ориентировочно прибудет в 19:30, задержка превысит пять часов», — говорится на табло.

Ранее URA.RU рассказало, что авиасообщение Ямала с другими городами нарушила непогода. По данным уральской транспортной прокуратуры, задержка происходит из-за ветра, сила которого составляет до 20 метров в секунду.

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Рейсы в Тюмень из Нового Уренгоя и Бованенково, которые не прибыли вовремя в первой половине дня 18 декабря, задерживаются еще на несколько часов. Об этом сообщает электронное табло аэропорта «Рощино». «Рейс „Новый Уренгой — Тюмень“, общее время предполагаемой задержки составит семь часов, планируемое прибытие — в 18:40 вместо 11:40. Рейс в Тюмень из Бованенково ориентировочно прибудет в 19:30, задержка превысит пять часов», — говорится на табло. Ранее URA.RU рассказало, что авиасообщение Ямала с другими городами нарушила непогода. По данным уральской транспортной прокуратуры, задержка происходит из-за ветра, сила которого составляет до 20 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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