В Тюмени задерживается прибытие двух самолетов из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Из-за погодных условий задерживается прибытие бортов из Нового Уренгоя и Бованенково Фото:

В Тюмени задерживается прилет двух рейсов из ЯНАО. На два часа отложены рейсы из Нового Уренгоя и Бованенково, говорится на электронном табло аэропорта Рощино.

«Рейс „Ютэйр“ №542, маршрут — Новый Уренгой — Тюмень. Прибытие по расписанию — в 11:40, расчетное прибытие — 13:40. Так же задерживается рейс в Тюмень из Бованенково авиакомпании „Ямал“», — сообщает информационное табло.

По данным, опубликованным в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры, причиной задержки рейсов являются неблагоприятные погодные условия. «Ввиду неприбытия данных воздушных судов из аэропорта г. Новый Уренгой задерживаются четыре рейса, в том числе рейс UT-542 в Тюмень», — сообщает ведомство.

По данным метеорологического ресурса Gismeteo, в Бованенково в настоящий момент наблюдается сильный ветер. Как отмечает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры, в настоящий момент обращений и жалоб от пассажиров задерживающихся судов не зарегистрировано.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени задерживается прилет двух рейсов из ЯНАО. На два часа отложены рейсы из Нового Уренгоя и Бованенково, говорится на электронном табло аэропорта Рощино. «Рейс „Ютэйр“ №542, маршрут — Новый Уренгой — Тюмень. Прибытие по расписанию — в 11:40, расчетное прибытие — 13:40. Так же задерживается рейс в Тюмень из Бованенково авиакомпании „Ямал“», — сообщает информационное табло. По данным, опубликованным в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры, причиной задержки рейсов являются неблагоприятные погодные условия. «Ввиду неприбытия данных воздушных судов из аэропорта г. Новый Уренгой задерживаются четыре рейса, в том числе рейс UT-542 в Тюмень», — сообщает ведомство. По данным метеорологического ресурса Gismeteo, в Бованенково в настоящий момент наблюдается сильный ветер. Как отмечает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры, в настоящий момент обращений и жалоб от пассажиров задерживающихся судов не зарегистрировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...