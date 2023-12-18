В Тюмени задерживается прибытие двух самолетов из ЯНАО

18 декабря 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Из-за погодных условий задерживается прибытие бортов из Нового Уренгоя и Бованенково Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени задерживается прилет двух рейсов из ЯНАО. На два часа отложены рейсы из Нового Уренгоя и Бованенково, говорится на электронном табло аэропорта Рощино. «Рейс „Ютэйр“ №542, маршрут — Новый Уренгой — Тюмень. Прибытие по расписанию — в 11:40, расчетное прибытие — 13:40. Так же задерживается рейс в Тюмень из Бованенково авиакомпании „Ямал“», — сообщает информационное табло. По данным, опубликованным в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры, причиной задержки рейсов являются неблагоприятные погодные условия. «Ввиду неприбытия данных воздушных судов из аэропорта г. Новый Уренгой задерживаются четыре рейса, в том числе рейс UT-542 в Тюмень», — сообщает ведомство. По данным метеорологического ресурса Gismeteo, в Бованенково в настоящий момент наблюдается сильный ветер. Как отмечает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры, в настоящий момент обращений и жалоб от пассажиров задерживающихся судов не зарегистрировано.

В Тюмени задерживается прилет двух рейсов из ЯНАО. На два часа отложены рейсы из Нового Уренгоя и Бованенково, говорится на электронном табло аэропорта Рощино. «Рейс „Ютэйр“ №542, маршрут — Новый Уренгой — Тюмень. Прибытие по расписанию — в 11:40, расчетное прибытие — 13:40. Так же задерживается рейс в Тюмень из Бованенково авиакомпании „Ямал“», — сообщает информационное табло. По данным, опубликованным в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры, причиной задержки рейсов являются неблагоприятные погодные условия. «Ввиду неприбытия данных воздушных судов из аэропорта г. Новый Уренгой задерживаются четыре рейса, в том числе рейс UT-542 в Тюмень», — сообщает ведомство. По данным метеорологического ресурса Gismeteo, в Бованенково в настоящий момент наблюдается сильный ветер. Как отмечает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры, в настоящий момент обращений и жалоб от пассажиров задерживающихся судов не зарегистрировано.