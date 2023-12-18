Мэр Екатеринбурга испытывает стыд за ларьки в городе

18 декабря 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге 1,8 тысячи ларьков стоят нелегально Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов испытывает стыд из-за ларьков и киосков. Сейчас на улицах незаконно размещены 1,8 тысячи таких объектов, рассказал он на пресс-конференции, посвященной итогам года. «Мне стыдно перед гостями. Приезжают и спрашивают: „Что у вас за безумие с нестационарной торговлей?“. Ни в Перми, ни в Нижнем Новгороде, ни в той же Тюмени нет такого, когда просто ставят ларек на клумбу и запитывают от соседнего дома», — цитирует Орлова корреспондент URA.RU. По словам мэра, в утвержденной схеме расположения так называемых нестационарных торговых объектов предусмотрено 2,2 тысячи мест. Всего же в городе расположены около 4 тысячи ларьков. Людей, которые в них торгуют, мэр позвал работать в «Гортранс» водителями и кондукторами.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов испытывает стыд из-за ларьков и киосков. Сейчас на улицах незаконно размещены 1,8 тысячи таких объектов, рассказал он на пресс-конференции, посвященной итогам года. «Мне стыдно перед гостями. Приезжают и спрашивают: „Что у вас за безумие с нестационарной торговлей?“. Ни в Перми, ни в Нижнем Новгороде, ни в той же Тюмени нет такого, когда просто ставят ларек на клумбу и запитывают от соседнего дома», — цитирует Орлова корреспондент URA.RU. По словам мэра, в утвержденной схеме расположения так называемых нестационарных торговых объектов предусмотрено 2,2 тысячи мест. Всего же в городе расположены около 4 тысячи ларьков. Людей, которые в них торгуют, мэр позвал работать в «Гортранс» водителями и кондукторами.