Один из главных новогодних фильмов пропал из российских онлайн-кинотеатров

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На многие фильмы закончились права из-за ухода Disney из РФ Фото:

Любимая россиянами новогодняя комедия «Один дома», в главных ролях которой снимался американский актер Маколей Калкин, пропала из онлайн-кинотеатров. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Пропажу культового новогодней комедии с Маколеем Калкиным заметили пользователи „Иви“, Wink и „Кинопоиска“. На сайтах написано, что фильм „недоступен для покупки“», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников «Иви», причиной стали истекшие права на показ из-за ухода Disney из РФ. Они закончились в феврале 2023 года, однако заметили это в декабре, так как комедию смотрят только под Новый год. Отмечается, что из российских онлайн-кинотеатров также исчезли фильмы про Гарри Поттера, «Хроники Нарнии», «Духи Рождества» и «Крепкий орешек».

Фильм «Один дома» рассказывает историю о семилетнем мальчике Кевине МакКалестере, который остался один в большом доме, в то время как его семья уехала в Париж, передают «Дни.ру». Ему предстоит встретиться с настоящими бандитами, устроить им световое шоу и сдать преступников полиции.

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Любимая россиянами новогодняя комедия «Один дома», в главных ролях которой снимался американский актер Маколей Калкин, пропала из онлайн-кинотеатров. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Пропажу культового новогодней комедии с Маколеем Калкиным заметили пользователи „Иви“, Wink и „Кинопоиска“. На сайтах написано, что фильм „недоступен для покупки“», — говорится в сообщении. По словам сотрудников «Иви», причиной стали истекшие права на показ из-за ухода Disney из РФ. Они закончились в феврале 2023 года, однако заметили это в декабре, так как комедию смотрят только под Новый год. Отмечается, что из российских онлайн-кинотеатров также исчезли фильмы про Гарри Поттера, «Хроники Нарнии», «Духи Рождества» и «Крепкий орешек». Фильм «Один дома» рассказывает историю о семилетнем мальчике Кевине МакКалестере, который остался один в большом доме, в то время как его семья уехала в Париж, передают «Дни.ру». Ему предстоит встретиться с настоящими бандитами, устроить им световое шоу и сдать преступников полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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