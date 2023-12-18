Один из главных новогодних фильмов пропал из российских онлайн-кинотеатров

18 декабря 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

На многие фильмы закончились права из-за ухода Disney из РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Любимая россиянами новогодняя комедия «Один дома», в главных ролях которой снимался американский актер Маколей Калкин, пропала из онлайн-кинотеатров. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Пропажу культового новогодней комедии с Маколеем Калкиным заметили пользователи „Иви“, Wink и „Кинопоиска“. На сайтах написано, что фильм „недоступен для покупки“», — говорится в сообщении. По словам сотрудников «Иви», причиной стали истекшие права на показ из-за ухода Disney из РФ. Они закончились в феврале 2023 года, однако заметили это в декабре, так как комедию смотрят только под Новый год. Отмечается, что из российских онлайн-кинотеатров также исчезли фильмы про Гарри Поттера, «Хроники Нарнии», «Духи Рождества» и «Крепкий орешек». Фильм «Один дома» рассказывает историю о семилетнем мальчике Кевине МакКалестере, который остался один в большом доме, в то время как его семья уехала в Париж, передают «Дни.ру». Ему предстоит встретиться с настоящими бандитами, устроить им световое шоу и сдать преступников полиции.

Любимая россиянами новогодняя комедия «Один дома», в главных ролях которой снимался американский актер Маколей Калкин, пропала из онлайн-кинотеатров. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Пропажу культового новогодней комедии с Маколеем Калкиным заметили пользователи „Иви“, Wink и „Кинопоиска“. На сайтах написано, что фильм „недоступен для покупки“», — говорится в сообщении. По словам сотрудников «Иви», причиной стали истекшие права на показ из-за ухода Disney из РФ. Они закончились в феврале 2023 года, однако заметили это в декабре, так как комедию смотрят только под Новый год. Отмечается, что из российских онлайн-кинотеатров также исчезли фильмы про Гарри Поттера, «Хроники Нарнии», «Духи Рождества» и «Крепкий орешек». Фильм «Один дома» рассказывает историю о семилетнем мальчике Кевине МакКалестере, который остался один в большом доме, в то время как его семья уехала в Париж, передают «Дни.ру». Ему предстоит встретиться с настоящими бандитами, устроить им световое шоу и сдать преступников полиции.