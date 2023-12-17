В Восточном округе Тюмени появится «Сухая капля»

В Тюмени в 2024 году по соглашению с «Водоканалом» построят новый сквер

18 декабря 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Работы по благоустройству нового сквера начнутся весной 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Восточном округе Тюмени построят новый сквер, который будет посвящен 160-летию городского водопровода. Соглашение о строительстве подписали глава Тюмени Руслан Кухарук и генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева. Об этом в рассылке сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации. «Глава города Тюмени Руслан Кухарук и генеральный директор „Росводоканал Тюмень“ Ольга Сарбаева подписали соглашение о благоустройстве сквера в Восточном административном округе областной столицы. Проект посвящен 160-летию тюменского водопровода, которое будет отмечаться в следующем году. Центральным арт-объектом зеленого городского пространства станет „сухой“ фонтан в форме капли воды», — говорится в сообщении. Сообщается, что проект будущего сквера уже готов. Все работы по благоустройству планируют завершить к концу лета 2024 года.

В Восточном округе Тюмени построят новый сквер, который будет посвящен 160-летию городского водопровода. Соглашение о строительстве подписали глава Тюмени Руслан Кухарук и генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева. Об этом в рассылке сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации. «Глава города Тюмени Руслан Кухарук и генеральный директор „Росводоканал Тюмень“ Ольга Сарбаева подписали соглашение о благоустройстве сквера в Восточном административном округе областной столицы. Проект посвящен 160-летию тюменского водопровода, которое будет отмечаться в следующем году. Центральным арт-объектом зеленого городского пространства станет „сухой“ фонтан в форме капли воды», — говорится в сообщении. Сообщается, что проект будущего сквера уже готов. Все работы по благоустройству планируют завершить к концу лета 2024 года.