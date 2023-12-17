Областная прокуратура поможет вернуть тепло в Тюменскую школу

Прокуратура Тюменской области проведет проверку по сообщениям о нарушении температурного режима в тюменской школе №22. Соответствующее распоряжение дал региональный прокурор Владислав Московских, сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства.
«В средствах массовой информации размещены сведения о нарушении температурного режима в классах школы № 22 г. Тюмени, в связи с чем дети были вынуждены заниматься в верхней одежде. Распространение информации об этом в социальных сетях стало причиной конфликта между педагогом и учениками школы», — говорится в сообщении.
Разбираться в причинах произошедшего предстоит прокуратуре Ленинского округа Тюмени. Цель проверки — подтвердить факт нарушений и принять меры прокурорского реагирования.
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