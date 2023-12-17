17 декабря 2023

Областная прокуратура поможет вернуть тепло в Тюменскую школу

Областная прокуратура проверит температурный режим в тюменской школе №22
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники жалуются, что им приходится заниматься в верхней одежде Фото:

Прокуратура Тюменской области проведет проверку по сообщениям о нарушении температурного режима в тюменской школе №22. Соответствующее распоряжение дал региональный прокурор Владислав Московских, сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства.

«В средствах массовой информации размещены сведения о нарушении температурного режима в классах школы № 22 г. Тюмени, в связи с чем дети были вынуждены заниматься в верхней одежде. Распространение информации об этом в социальных сетях стало причиной конфликта между педагогом и учениками школы», — говорится в сообщении.

Разбираться в причинах произошедшего предстоит прокуратуре Ленинского округа Тюмени. Цель проверки — подтвердить факт нарушений и принять меры прокурорского реагирования.

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Прокуратура Тюменской области проведет проверку по сообщениям о нарушении температурного режима в тюменской школе №22. Соответствующее распоряжение дал региональный прокурор Владислав Московских, сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства. «В средствах массовой информации размещены сведения о нарушении температурного режима в классах школы № 22 г. Тюмени, в связи с чем дети были вынуждены заниматься в верхней одежде. Распространение информации об этом в социальных сетях стало причиной конфликта между педагогом и учениками школы», — говорится в сообщении. Разбираться в причинах произошедшего предстоит прокуратуре Ленинского округа Тюмени. Цель проверки — подтвердить факт нарушений и принять меры прокурорского реагирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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