Областная прокуратура поможет вернуть тепло в Тюменскую школу

Областная прокуратура проверит температурный режим в тюменской школе №22

18 декабря 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Школьники жалуются, что им приходится заниматься в верхней одежде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Тюменской области проведет проверку по сообщениям о нарушении температурного режима в тюменской школе №22. Соответствующее распоряжение дал региональный прокурор Владислав Московских, сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства. «В средствах массовой информации размещены сведения о нарушении температурного режима в классах школы № 22 г. Тюмени, в связи с чем дети были вынуждены заниматься в верхней одежде. Распространение информации об этом в социальных сетях стало причиной конфликта между педагогом и учениками школы», — говорится в сообщении. Разбираться в причинах произошедшего предстоит прокуратуре Ленинского округа Тюмени. Цель проверки — подтвердить факт нарушений и принять меры прокурорского реагирования.

Прокуратура Тюменской области проведет проверку по сообщениям о нарушении температурного режима в тюменской школе №22. Соответствующее распоряжение дал региональный прокурор Владислав Московских, сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства. «В средствах массовой информации размещены сведения о нарушении температурного режима в классах школы № 22 г. Тюмени, в связи с чем дети были вынуждены заниматься в верхней одежде. Распространение информации об этом в социальных сетях стало причиной конфликта между педагогом и учениками школы», — говорится в сообщении. Разбираться в причинах произошедшего предстоит прокуратуре Ленинского округа Тюмени. Цель проверки — подтвердить факт нарушений и принять меры прокурорского реагирования.