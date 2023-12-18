СКР возбудил дело из-за смерти в Первоуральске 14-летнего боксера на ринге

Мальчик погиб 17 декабря
Свердловские следователи возбудили уголовное дело из-за смерти в Первоуральске 14-летнего мальчика-боксера во время боя на ринге. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.
«В воскресенье, 17 декабря, на первенстве по боксу в Первоуральске один из участников соревнований в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Медики скорой помощи доставили ребенка в больницу, однако спасти его не удалось», — напомнили в СК.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют причины происшествия.
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