СКР возбудил дело из-за смерти в Первоуральске 14-летнего боксера на ринге

18 декабря 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Мальчик погиб 17 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловские следователи возбудили уголовное дело из-за смерти в Первоуральске 14-летнего мальчика-боксера во время боя на ринге. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства. «В воскресенье, 17 декабря, на первенстве по боксу в Первоуральске один из участников соревнований в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Медики скорой помощи доставили ребенка в больницу, однако спасти его не удалось», — напомнили в СК. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют причины происшествия.

Свердловские следователи возбудили уголовное дело из-за смерти в Первоуральске 14-летнего мальчика-боксера во время боя на ринге. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства. «В воскресенье, 17 декабря, на первенстве по боксу в Первоуральске один из участников соревнований в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Медики скорой помощи доставили ребенка в больницу, однако спасти его не удалось», — напомнили в СК. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют причины происшествия.