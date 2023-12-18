СКР возбудил дело из-за смерти в Первоуральске 14-летнего боксера на ринге

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Мальчик погиб 17 декабря Фото:

Свердловские следователи возбудили уголовное дело из-за смерти в Первоуральске 14-летнего мальчика-боксера во время боя на ринге. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

«В воскресенье, 17 декабря, на первенстве по боксу в Первоуральске один из участников соревнований в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Медики скорой помощи доставили ребенка в больницу, однако спасти его не удалось», — напомнили в СК.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют причины происшествия.

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Свердловские следователи возбудили уголовное дело из-за смерти в Первоуральске 14-летнего мальчика-боксера во время боя на ринге. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства. «В воскресенье, 17 декабря, на первенстве по боксу в Первоуральске один из участников соревнований в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Медики скорой помощи доставили ребенка в больницу, однако спасти его не удалось», — напомнили в СК. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют причины происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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