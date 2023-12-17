В Тюмени взлетели цены на жилье комфорт-класса

18 декабря 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Средняя цена квартиры в сегмента «комфорт» составляет 137 228 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени взлетели цены на квартиры в сегменте «комфорт-класса». За месяц прирост составил плюс 2,7%. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». «Цена на квартиры в домах „комфорт-класса“ составила 137 228 рублей за квадратный метр. К предыдущему месяцу рост составил плюс 2,7%», — сообщают аналитики. Речь идет о недвижимости на первичном рынке. Меньше всех в цене прибавило жилье «бизнес-класса». За месяц прирост составил плюс 1,5%, средняя стоимость квадратного метра здесь — 222 726 рублей. В сегменте «эконом» показатели увеличились на 1,8% при средней стоимости за квадрат — 121 901 рублей.

В Тюмени взлетели цены на квартиры в сегменте «комфорт-класса». За месяц прирост составил плюс 2,7%. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». «Цена на квартиры в домах „комфорт-класса“ составила 137 228 рублей за квадратный метр. К предыдущему месяцу рост составил плюс 2,7%», — сообщают аналитики. Речь идет о недвижимости на первичном рынке. Меньше всех в цене прибавило жилье «бизнес-класса». За месяц прирост составил плюс 1,5%, средняя стоимость квадратного метра здесь — 222 726 рублей. В сегменте «эконом» показатели увеличились на 1,8% при средней стоимости за квадрат — 121 901 рублей.