В Тюмени взлетели цены на жилье комфорт-класса

Средняя цена квартиры в сегмента «комфорт» составляет 137 228 рублей
В Тюмени взлетели цены на квартиры в сегменте «комфорт-класса». За месяц прирост составил плюс 2,7%. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи».
«Цена на квартиры в домах „комфорт-класса“ составила 137 228 рублей за квадратный метр. К предыдущему месяцу рост составил плюс 2,7%», — сообщают аналитики. Речь идет о недвижимости на первичном рынке.
Меньше всех в цене прибавило жилье «бизнес-класса». За месяц прирост составил плюс 1,5%, средняя стоимость квадратного метра здесь — 222 726 рублей. В сегменте «эконом» показатели увеличились на 1,8% при средней стоимости за квадрат — 121 901 рублей.
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