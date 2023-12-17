17 декабря 2023

В Тюмени взлетели цены на жилье комфорт-класса

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки.Тюмень, многоэтажка, строительство, новостройки, стройка, новостройка
Средняя цена квартиры в сегмента «комфорт» составляет 137 228 рублей Фото:

В Тюмени взлетели цены на квартиры в сегменте «комфорт-класса». За месяц прирост составил плюс 2,7%. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«Цена на квартиры в домах „комфорт-класса“ составила 137 228 рублей за квадратный метр. К предыдущему месяцу рост составил плюс 2,7%», — сообщают аналитики. Речь идет о недвижимости на первичном рынке.

Меньше всех в цене прибавило жилье «бизнес-класса». За месяц прирост составил плюс 1,5%, средняя стоимость квадратного метра здесь — 222 726 рублей. В сегменте «эконом» показатели увеличились на 1,8% при средней стоимости за квадрат — 121 901 рублей.

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В Тюмени взлетели цены на квартиры в сегменте «комфорт-класса». За месяц прирост составил плюс 2,7%. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи». «Цена на квартиры в домах „комфорт-класса“ составила 137 228 рублей за квадратный метр. К предыдущему месяцу рост составил плюс 2,7%», — сообщают аналитики. Речь идет о недвижимости на первичном рынке. Меньше всех в цене прибавило жилье «бизнес-класса». За месяц прирост составил плюс 1,5%, средняя стоимость квадратного метра здесь — 222 726 рублей. В сегменте «эконом» показатели увеличились на 1,8% при средней стоимости за квадрат — 121 901 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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