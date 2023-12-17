В новой школе в столице ЯНАО детям не достается еда в столовой

В столовой новой школы №4 в Салехарде не хватает порций для учеников

18 декабря 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Ученикам школы в Салехарде не хватает порций в столовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) учащиеся новой школы №4 не могут купить себе блюда в столовой. Жители города сообщили в соцсети «ВКонтакте» о том, что порций хватает только на льготников. «В новой школе №4 проблемы с питанием. Готовят в столовой только на детей, относящихся к льготным категориям. Дети, которые не относятся к льготам, не могут купить себе порцию, так как еды просто не хватает», — написала жительница города в сообществе «Подслушано в Салехарде». Многие родители поддержали автора поста, отметив, что отсутствие нормального рациона питания влияет на здоровье школьников. «Дети в школе проводят на уроках по 5-6 часов! Нужно нормальное питание, чтобы ребенок рос здоровым, и не было проблем с желудком», — поделилась Галина Петрусевич. «Горячего питания просто не хватает на всех обучающихся! Моя дочь, учащаяся 10 класса, зачастую, находящаяся в школе с 9 до 16 часов, покупает в столовой только булочки, потому что, ничего, кроме этого, в столовой нет», — рассказала Вика Возник. Представители образовательного учреждения сообщили, что школьная столовая рассчитана на 400 посадочных мест. «Учащиеся, не получающие бесплатного питания, могут посетить школьный буфет, который работает с 10:00 до 16:30. Меню, в которое входит несколько видов салатов, первых и вторых блюд, выпечка и десерты, утверждается ежедневно директором. Контроль за питанием учащихся ведется комиссией, в состав которой входит председатель родительского комитета, член ученического совета, медсестра школы, и ответственный за питание учащихся школы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о плохой организации питания в школах Салехарда (ЯНАО). Ученики образовательных учреждений города рассказали родителям, что еда в столовых невкусная и холодная. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Салехарде (ЯНАО) учащиеся новой школы №4 не могут купить себе блюда в столовой. Жители города сообщили в соцсети «ВКонтакте» о том, что порций хватает только на льготников. «В новой школе №4 проблемы с питанием. Готовят в столовой только на детей, относящихся к льготным категориям. Дети, которые не относятся к льготам, не могут купить себе порцию, так как еды просто не хватает», — написала жительница города в сообществе «Подслушано в Салехарде». Многие родители поддержали автора поста, отметив, что отсутствие нормального рациона питания влияет на здоровье школьников. «Дети в школе проводят на уроках по 5-6 часов! Нужно нормальное питание, чтобы ребенок рос здоровым, и не было проблем с желудком», — поделилась Галина Петрусевич. «Горячего питания просто не хватает на всех обучающихся! Моя дочь, учащаяся 10 класса, зачастую, находящаяся в школе с 9 до 16 часов, покупает в столовой только булочки, потому что, ничего, кроме этого, в столовой нет», — рассказала Вика Возник. Представители образовательного учреждения сообщили, что школьная столовая рассчитана на 400 посадочных мест. «Учащиеся, не получающие бесплатного питания, могут посетить школьный буфет, который работает с 10:00 до 16:30. Меню, в которое входит несколько видов салатов, первых и вторых блюд, выпечка и десерты, утверждается ежедневно директором. Контроль за питанием учащихся ведется комиссией, в состав которой входит председатель родительского комитета, член ученического совета, медсестра школы, и ответственный за питание учащихся школы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о плохой организации питания в школах Салехарда (ЯНАО). Ученики образовательных учреждений города рассказали родителям, что еда в столовых невкусная и холодная.