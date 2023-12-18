В курганском ЗАГСе назвали день недели, когда сложнее всего зарегистрировать брак. Фото, видео

Курганцы чаще всего выбирают четверг для дня свадьбы
© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей в ЗАГСе. Курган
Курганцы чаще всего женятся по четвергам Фото:

Жители Кургана чаще всего выбирают четверг, чтобы зарегистрировать брак. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с мероприятия в городском ЗАГСе.

«Так получается, что на четверг труднее всего подать заявку на заключение брака», — сообщила начальник организации Светлана Щуцкая. По ее словам, время расписания для свадеб на четвертый день недели курганцы разбирают быстрее остальных.

О данных по регистрации брака начальник сообщила на Дне открытых дверей в ЗАГСе, которому исполнилось 106 лет. Многие услуги по регистрации актов гражданского состояния теперь проходят в красивых залах без очередей, на основе электронных заявок.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском ЗАГСе раскрыли стоимость проведения регистраций брака в новых местах. Желающим провести регистрацию в городских музеях придется дополнительно заплатить за необычное место проведения свадьбы.

День открытых дверей в ЗАГСе. Курган
В Курганском ЗАГСе прошел День открытых дверей
Фото:
День открытых дверей в ЗАГСе. Курган
Курганскому ЗАГСу исполнилось 106 лет
Фото:

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Жители Кургана чаще всего выбирают четверг, чтобы зарегистрировать брак. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с мероприятия в городском ЗАГСе. «Так получается, что на четверг труднее всего подать заявку на заключение брака», — сообщила начальник организации Светлана Щуцкая. По ее словам, время расписания для свадеб на четвертый день недели курганцы разбирают быстрее остальных. О данных по регистрации брака начальник сообщила на Дне открытых дверей в ЗАГСе, которому исполнилось 106 лет. Многие услуги по регистрации актов гражданского состояния теперь проходят в красивых залах без очередей, на основе электронных заявок. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском ЗАГСе раскрыли стоимость проведения регистраций брака в новых местах. Желающим провести регистрацию в городских музеях придется дополнительно заплатить за необычное место проведения свадьбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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