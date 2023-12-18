Жители Кургана чаще всего выбирают четверг, чтобы зарегистрировать брак. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с мероприятия в городском ЗАГСе.
«Так получается, что на четверг труднее всего подать заявку на заключение брака», — сообщила начальник организации Светлана Щуцкая. По ее словам, время расписания для свадеб на четвертый день недели курганцы разбирают быстрее остальных.
О данных по регистрации брака начальник сообщила на Дне открытых дверей в ЗАГСе, которому исполнилось 106 лет. Многие услуги по регистрации актов гражданского состояния теперь проходят в красивых залах без очередей, на основе электронных заявок.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганском ЗАГСе раскрыли стоимость проведения регистраций брака в новых местах. Желающим провести регистрацию в городских музеях придется дополнительно заплатить за необычное место проведения свадьбы.
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