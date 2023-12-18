Самые необычные и красивые елки стоят на центральных площадях города

Самые красивые елки стоят на главных городских площадках Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Новый год в Тюмени

Тюмень украсили к Новому году. По традиции, самые масштабные и красивые елки установлены на центральных площадях города. Агентство прогулялось по предновогодней Тюмени и составило подборку эпичных и необычно украшенных деревьев. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.

Самой диковинной елкой в этом году, пожалуй, можно назвать дерево, установленное в сквере «Исторический». Инсталляция представляет собой елку-башню с небольшими окнами и потаенными дверцами. В каждом окне горит свет и изображены силуэты людей. Венчает эту необычную композицию купол с часами.

Эта необычная елка впервые появилась на площади у сквера «Исторический» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Одной из самых высоких считается ель у «Конторы пароходства». Дерево с расходящимися от него гирляндами соседствует с инсталляцией из оленей в натуральную величину.

Украшение елки повторяет убранство другой тюменской красавицы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Цветном бульваре, рядом с легендарным семейством медведей СУЭНКО, возвышаются футуристические елки в голубых огоньках. Сотни тюменцев и гостей города ежедневно останавливаются и делают фото на этом месте.

Семейство мишек окружает футуристичные елки рядом с Тюменским цирком Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чуть дальше Дед Мороз и Снегурочка приветствуют тюменцев возле елки, украшенной подсвечниками и светящимися шарами. Елка расположена возле арки, открывающей вход на Цветной бульвар.

Елка сияет разноцветными огнями Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Лаконично украшенная елка у Тюменского индустриального университета также по праву достойно занимает место в топе URA.RU. Новогодняя красавица украшена сияющими звездами и массивными шарами.

Елку по праву можно назвать величественной Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Самой масштабной и сияющей можно назвать елку на площади 400-летия Тюмени. Ниспадающий от вершины каскад из серебряных огоньков создает своеобразный купол, свет от которого озаряет площадь и ледовый городок вокруг.

Эта композиция является центром притяжения жителей и гостей Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU