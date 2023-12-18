Тюмень украсили к Новому году. По традиции, самые масштабные и красивые елки установлены на центральных площадях города. Агентство прогулялось по предновогодней Тюмени и составило подборку эпичных и необычно украшенных деревьев. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
Самой диковинной елкой в этом году, пожалуй, можно назвать дерево, установленное в сквере «Исторический». Инсталляция представляет собой елку-башню с небольшими окнами и потаенными дверцами. В каждом окне горит свет и изображены силуэты людей. Венчает эту необычную композицию купол с часами.
Эта необычная елка впервые появилась на площади у сквера «Исторический»
На Цветном бульваре, рядом с легендарным семейством медведей СУЭНКО, возвышаются футуристические елки в голубых огоньках. Сотни тюменцев и гостей города ежедневно останавливаются и делают фото на этом месте.
Семейство мишек окружает футуристичные елки рядом с Тюменским цирком
Самой масштабной и сияющей можно назвать елку на площади 400-летия Тюмени. Ниспадающий от вершины каскад из серебряных огоньков создает своеобразный купол, свет от которого озаряет площадь и ледовый городок вокруг.
Эта композиция является центром притяжения жителей и гостей Тюмени
Тюмень украсили к Новому году. По традиции, самые масштабные и красивые елки установлены на центральных площадях города. Агентство прогулялось по предновогодней Тюмени и составило подборку эпичных и необычно украшенных деревьев. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU. Самой диковинной елкой в этом году, пожалуй, можно назвать дерево, установленное в сквере «Исторический». Инсталляция представляет собой елку-башню с небольшими окнами и потаенными дверцами. В каждом окне горит свет и изображены силуэты людей. Венчает эту необычную композицию купол с часами. Одной из самых высоких считается ель у «Конторы пароходства». Дерево с расходящимися от него гирляндами соседствует с инсталляцией из оленей в натуральную величину. На Цветном бульваре, рядом с легендарным семейством медведей СУЭНКО, возвышаются футуристические елки в голубых огоньках. Сотни тюменцев и гостей города ежедневно останавливаются и делают фото на этом месте. Чуть дальше Дед Мороз и Снегурочка приветствуют тюменцев возле елки, украшенной подсвечниками и светящимися шарами. Елка расположена возле арки, открывающей вход на Цветной бульвар. Лаконично украшенная елка у Тюменского индустриального университета также по праву достойно занимает место в топе URA.RU. Новогодняя красавица украшена сияющими звездами и массивными шарами. Самой масштабной и сияющей можно назвать елку на площади 400-летия Тюмени. Ниспадающий от вершины каскад из серебряных огоньков создает своеобразный купол, свет от которого озаряет площадь и ледовый городок вокруг.