В Тюмени раненого участника СВО поймали за употреблением спайса в подъезде

Мужчине грозило до 10 лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч рублей, но наказание ему смягчили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участник СВО из Тюмени, имеющий награды и получивший ранение в ходе спецоперации, купил в интернете спайс и употреблял его в подъезде одного из жилых домов, где и был задержан полицейскими. Информация содержится в судебном акте по делу. В суде наказание мужчине смягчили.

«Подсудимый в Telegram заказал более грамма спайса, забрал закладку в одном из подъездов и тут же употребил часть наркотиков. Позднее он был задержан полицейским на площадке между этажами. Обвиняемый является участником боевых действий СВО, получил ранение, имеет государственные награды», — говорится в материалах суда.

На месте преступления у задержанного обнаружили не только остатки наркотика, но и несколько предметов для его употребления. Свою вину тюменец признал и от дачи показаний отказался.

Учитывая смягчающие обстоятельства, такие как участие в СВО, наличие малолетнего ребенка и помощь пожилым родителям, суд приговорил мужчину к штрафу в 30 тысяч рублей. При этом по вменяемой ему статье УК РФ наказание составляет от трех до десяти лет лишения свободы, со штрафом до 500 000 рублей.