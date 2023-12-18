18 декабря 2023

В Тюмени раненого участника СВО поймали за употреблением спайса в подъезде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, клетка, арест, преступник, зал суда, полиция, задержание
Мужчине грозило до 10 лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч рублей, но наказание ему смягчили Фото:

Участник СВО из Тюмени, имеющий награды и получивший ранение в ходе спецоперации, купил в интернете спайс и употреблял его в подъезде одного из жилых домов, где и был задержан полицейскими. Информация содержится в судебном акте по делу. В суде наказание мужчине смягчили.

«Подсудимый в Telegram заказал более грамма спайса, забрал закладку в одном из подъездов и тут же употребил часть наркотиков. Позднее он был задержан полицейским на площадке между этажами. Обвиняемый является участником боевых действий СВО, получил ранение, имеет государственные награды», — говорится в материалах суда.

На месте преступления у задержанного обнаружили не только остатки наркотика, но и несколько предметов для его употребления. Свою вину тюменец признал и от дачи показаний отказался.

Учитывая смягчающие обстоятельства, такие как участие в СВО, наличие малолетнего ребенка и помощь пожилым родителям, суд приговорил мужчину к штрафу в 30 тысяч рублей. При этом по вменяемой ему статье УК РФ наказание составляет от трех до десяти лет лишения свободы, со штрафом до 500 000 рублей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участник СВО из Тюмени, имеющий награды и получивший ранение в ходе спецоперации, купил в интернете спайс и употреблял его в подъезде одного из жилых домов, где и был задержан полицейскими. Информация содержится в судебном акте по делу. В суде наказание мужчине смягчили. «Подсудимый в Telegram заказал более грамма спайса, забрал закладку в одном из подъездов и тут же употребил часть наркотиков. Позднее он был задержан полицейским на площадке между этажами. Обвиняемый является участником боевых действий СВО, получил ранение, имеет государственные награды», — говорится в материалах суда. На месте преступления у задержанного обнаружили не только остатки наркотика, но и несколько предметов для его употребления. Свою вину тюменец признал и от дачи показаний отказался. Учитывая смягчающие обстоятельства, такие как участие в СВО, наличие малолетнего ребенка и помощь пожилым родителям, суд приговорил мужчину к штрафу в 30 тысяч рублей. При этом по вменяемой ему статье УК РФ наказание составляет от трех до десяти лет лишения свободы, со штрафом до 500 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...