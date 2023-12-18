Ас-Сиси с большим преимуществом победил на выборах президента Египта

18 декабря 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Абдель Фаттах ас-Сиси набрал почти 90% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нынешний глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси победил с большой разницей в первом туре президентских выборов. Он набрал 89,6% голосов. Об этом заявил глава Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави. Ас-Сиси будет главой Египта третий срок подряд. «Абдель Фаттах ас-Сиси победил с огромным перевесом в первом туре президентских выборов в стране, набрав 89,6% голосов», — заявил Бадави. Его слова передает центральный избирком Египта на своем сайте . Выборы в Египте шли три дня — 10, 11 и 12 декабря. Проголосовать имели возможность около 67 миллионов египтян. Выборы главы Египта за пределами страны состоялись с 1 по 3 декабря. Первый срок ас-Сиси начался в 2014 году после отстранения от власти Мухаммеда Мурси и исламистской организации «Братья-мусульмане» (запрещена в России). В 2018 году ас-Сиси переизбрали на второй срок. В апреле 2019 года прошел референдум, на котором приняли поправки, предоставляющие возможность президенту Египта баллотироваться на новый срок и увеличивать срок полномочий с четырех до шести лет.

Нынешний глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси победил с большой разницей в первом туре президентских выборов. Он набрал 89,6% голосов. Об этом заявил глава Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави. Ас-Сиси будет главой Египта третий срок подряд. «Абдель Фаттах ас-Сиси победил с огромным перевесом в первом туре президентских выборов в стране, набрав 89,6% голосов», — заявил Бадави. Его слова передает центральный избирком Египта на своем сайте. Выборы в Египте шли три дня — 10, 11 и 12 декабря. Проголосовать имели возможность около 67 миллионов египтян. Выборы главы Египта за пределами страны состоялись с 1 по 3 декабря. Первый срок ас-Сиси начался в 2014 году после отстранения от власти Мухаммеда Мурси и исламистской организации «Братья-мусульмане» (запрещена в России). В 2018 году ас-Сиси переизбрали на второй срок. В апреле 2019 года прошел референдум, на котором приняли поправки, предоставляющие возможность президенту Египта баллотироваться на новый срок и увеличивать срок полномочий с четырех до шести лет.