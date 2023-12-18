В Кургане участники СВО вступают в брак без очередей

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9 мая. Курган, возложение венков, 9 мая, солдатские сапоги, кирзовые, кирзовые сапоги
Курганских военных в ЗАГС женят без очереди Фото:

Участники военных действий заключают регистрацию брака без испытательного срока и очередей. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с мероприятия Дня открытых дверей в ЗАГС.

«Участники военных действий проходят процедуру регистрации брака без очереди», — сообщила начальник ЗАГС в Кургане Светлана Щуцкая. Сотрудники организации входят в положение военнослужащих и проводят регистрацию.

Заключить брак без испытательного срока можно при предъявлении контракта на военную службу с Минобороны. Ранее такая возможность была лишь у женщин на последних сроках беременности. Другим желающим вступить в брак дается месяц на раздумье перед свадьбой.

Ранее URA.RU сообщало, что в четверг больше всего желающих заключить брак. В этот день в ЗАГС проводятся неторжественные регистрации.

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Участники военных действий заключают регистрацию брака без испытательного срока и очередей. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с мероприятия Дня открытых дверей в ЗАГС. «Участники военных действий проходят процедуру регистрации брака без очереди», — сообщила начальник ЗАГС в Кургане Светлана Щуцкая. Сотрудники организации входят в положение военнослужащих и проводят регистрацию. Заключить брак без испытательного срока можно при предъявлении контракта на военную службу с Минобороны. Ранее такая возможность была лишь у женщин на последних сроках беременности. Другим желающим вступить в брак дается месяц на раздумье перед свадьбой. Ранее URA.RU сообщало, что в четверг больше всего желающих заключить брак. В этот день в ЗАГС проводятся неторжественные регистрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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