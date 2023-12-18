В Кургане участники СВО вступают в брак без очередей

18 декабря 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Курганских военных в ЗАГС женят без очереди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участники военных действий заключают регистрацию брака без испытательного срока и очередей. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с мероприятия Дня открытых дверей в ЗАГС. «Участники военных действий проходят процедуру регистрации брака без очереди», — сообщила начальник ЗАГС в Кургане Светлана Щуцкая. Сотрудники организации входят в положение военнослужащих и проводят регистрацию. Заключить брак без испытательного срока можно при предъявлении контракта на военную службу с Минобороны. Ранее такая возможность была лишь у женщин на последних сроках беременности. Другим желающим вступить в брак дается месяц на раздумье перед свадьбой. Ранее URA.RU сообщало, что в четверг больше всего желающих заключить брак. В этот день в ЗАГС проводятся неторжественные регистрации.

Участники военных действий заключают регистрацию брака без испытательного срока и очередей. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с мероприятия Дня открытых дверей в ЗАГС. «Участники военных действий проходят процедуру регистрации брака без очереди», — сообщила начальник ЗАГС в Кургане Светлана Щуцкая. Сотрудники организации входят в положение военнослужащих и проводят регистрацию. Заключить брак без испытательного срока можно при предъявлении контракта на военную службу с Минобороны. Ранее такая возможность была лишь у женщин на последних сроках беременности. Другим желающим вступить в брак дается месяц на раздумье перед свадьбой. Ранее URA.RU сообщало, что в четверг больше всего желающих заключить брак. В этот день в ЗАГС проводятся неторжественные регистрации.