В Кургане участники СВО вступают в брак без очередей

Участники военных действий заключают регистрацию брака без испытательного срока и очередей. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с мероприятия Дня открытых дверей в ЗАГС.
«Участники военных действий проходят процедуру регистрации брака без очереди», — сообщила начальник ЗАГС в Кургане Светлана Щуцкая. Сотрудники организации входят в положение военнослужащих и проводят регистрацию.
Заключить брак без испытательного срока можно при предъявлении контракта на военную службу с Минобороны. Ранее такая возможность была лишь у женщин на последних сроках беременности. Другим желающим вступить в брак дается месяц на раздумье перед свадьбой.
Ранее URA.RU сообщало, что в четверг больше всего желающих заключить брак. В этот день в ЗАГС проводятся неторжественные регистрации.
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