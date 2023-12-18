Писатель Борис Акунин внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Настоящее имя Бориса Акунина — Григорий Чхартишвили Фото:

Писателя Бориса Акунина (Чхартишвили Григорий) внесли в список террористов и экстремистов. Об этом свидетельствует база Росфинмониторинга.

Акунин числится в Росфинмониторинге по настоящему имени — Чхартишвили Григорий Шалвович. По данным ведомства, писатель причастен к экстремистской деятельности или терроризму. Ранее издательство АСТ сняло с продаж книги писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

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Писателя Бориса Акунина (Чхартишвили Григорий) внесли в список террористов и экстремистов. Об этом свидетельствует база Росфинмониторинга. Акунин числится в Росфинмониторинге по настоящему имени — Чхартишвили Григорий Шалвович. По данным ведомства, писатель причастен к экстремистской деятельности или терроризму. Ранее издательство АСТ сняло с продаж книги писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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