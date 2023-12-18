Писатель Борис Акунин внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Настоящее имя Бориса Акунина — Григорий ЧхартишвилиФото: Шарифулин Валерий\ITAR-TASS\TASS
Писателя Бориса Акунина (Чхартишвили Григорий) внесли в список террористов и экстремистов. Об этом свидетельствует база Росфинмониторинга.
Акунин числится в Росфинмониторинге по настоящему имени — Чхартишвили Григорий Шалвович. По данным ведомства, писатель причастен к экстремистской деятельности или терроризму. Ранее издательство АСТ сняло с продаж книги писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).
Писателя Бориса Акунина (Чхартишвили Григорий) внесли в список террористов и экстремистов. Об этом свидетельствует база Росфинмониторинга. Акунин числится в Росфинмониторинге по настоящему имени — Чхартишвили Григорий Шалвович. По данным ведомства, писатель причастен к экстремистской деятельности или терроризму. Ранее издательство АСТ сняло с продаж книги писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).