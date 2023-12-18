Свердловский минспорт отреагировал на гибель мальчика-боксера

Свердловский минспорт выразил соболезнования из-за гибели на ринге в Первоуральске 14-летнего боксера Тимофея Шадрина. Сообщение появилось на сайте ведомства.
«Министерство физкультуры и спорта Свердловской области выражает искренние соболезнования родителям — маме Марине Шадриной и папе Виталию Шадрину в связи с трагической смертью Тимофея Шадрина… Потрясены скорбным известием, разделяем большое горе», — говорится в сообщении.
ЧП произошло 17 декабря на первенстве по боксу. Шадрин в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Медики скорой помощи доставили его в больницу, однако спасти жизнь не удалось. Возбуждено уголовное дело.
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