Свердловский минспорт отреагировал на гибель мальчика-боксера

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Свеча памяти. Курган, акция памяти, свеча памяти
Трагедия произошла 17 декабря Фото:
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Школьник умер на соревнованиях по боксу в Первоуральске

Свердловский минспорт выразил соболезнования из-за гибели на ринге в Первоуральске 14-летнего боксера Тимофея Шадрина. Сообщение появилось на сайте ведомства.

«Министерство физкультуры и спорта Свердловской области выражает искренние соболезнования родителям — маме Марине Шадриной и папе Виталию Шадрину в связи с трагической смертью Тимофея Шадрина… Потрясены скорбным известием, разделяем большое горе», — говорится в сообщении.

ЧП произошло 17 декабря на первенстве по боксу. Шадрин в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Медики скорой помощи доставили его в больницу, однако спасти жизнь не удалось. Возбуждено уголовное дело.

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Свердловский минспорт выразил соболезнования из-за гибели на ринге в Первоуральске 14-летнего боксера Тимофея Шадрина. Сообщение появилось на сайте ведомства. «Министерство физкультуры и спорта Свердловской области выражает искренние соболезнования родителям — маме Марине Шадриной и папе Виталию Шадрину в связи с трагической смертью Тимофея Шадрина… Потрясены скорбным известием, разделяем большое горе», — говорится в сообщении. ЧП произошло 17 декабря на первенстве по боксу. Шадрин в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Медики скорой помощи доставили его в больницу, однако спасти жизнь не удалось. Возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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