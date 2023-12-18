Двух челябинских полицейских арестовали за фальшивые протоколы

18 декабря 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Завершения расследования оба сотрудника ДПС будут ждать под домашним арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двух сотрудников ГИБДД в Магнитогорске (Челябинская область) отправили под домашний арест за фальсификацию протоколов на невиновных водителей. Такое решение принял Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска. «Следствие просило взять обоих инспекторов под стражу. Избрана иная мера пресечения — в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 13 февраля 2024 года», — заявили в пресс-службе суда. Как сообщают источники издания 74.Ru, ради улучшения статистик своей работы сотрудники ДПС заставили водителя отказаться от повторного медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение. Один из них составил на этого водителя протокол об отстранении от управления машиной. Протокол передали в мировой суд, который прекратил дело из-за отсутствия состава правонарушения. Зато обеим полицейским предъявили обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстных целей по предварительному сговору). Максимальное наказание, ей предусмотренное — лишения свободы на срок от трех до 10 лет. В отношении полицейских также началась служебная проверка. Если их вина подтвердится, их уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также дисциплинарные взыскания ожидают и их непосредственных руководителей.

Двух сотрудников ГИБДД в Магнитогорске (Челябинская область) отправили под домашний арест за фальсификацию протоколов на невиновных водителей. Такое решение принял Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска. «Следствие просило взять обоих инспекторов под стражу. Избрана иная мера пресечения — в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 13 февраля 2024 года», — заявили в пресс-службе суда. Как сообщают источники издания 74.Ru, ради улучшения статистик своей работы сотрудники ДПС заставили водителя отказаться от повторного медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение. Один из них составил на этого водителя протокол об отстранении от управления машиной. Протокол передали в мировой суд, который прекратил дело из-за отсутствия состава правонарушения. Зато обеим полицейским предъявили обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстных целей по предварительному сговору). Максимальное наказание, ей предусмотренное — лишения свободы на срок от трех до 10 лет. В отношении полицейских также началась служебная проверка. Если их вина подтвердится, их уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также дисциплинарные взыскания ожидают и их непосредственных руководителей.