Челябинский губернатор предложил Госсовету РФ снизить долговую нагрузку регионов

18 декабря 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер провел последнее в 2023 году заседание комиссии Госсовета по теме «Экономика и финансы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Комиссия Госсовета «Экономика и финансы» предложила ряд стратегических мер по облегчению долгового бремени субъектов РФ. Доклад был подготовлен к итоговому заседанию комиссии, которое прошло в Москве под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Об этом сообщили 18 декабря в пресс-службе главы региона. «Приближается время платить по бюджетным кредитам, которые ранее были реструктурированы. Их реструктуризация была организована в первую очередь из-за необходимости направлять дополнительные средства бюджетам на антиковидные меры, контрсанкции, нацпроекты, новые инвестпроекты. В результате все регионы справились с вызовами, но вызовы эти во многом сохранились. Мы видим „горб“ платежей, с которым нам предстоит столкнуться с 2025 года. Поэтому мы предлагаем поработать над тем, чтобы где-то отодвинуть, где-то распределить более плавно по годам эту долговую нагрузку», — цитирует Текслера пресс-служба. В частности, предлагается: двинуть объемы совокупного погашения бюджетных кредитов в 2025—2029 годах вправо; расширить спектр направлений, на которые возможно направлять высвобожденные средства; рассмотреть возможность финансирования расходов на поддержку новых территорий за счет реструктуризации. Благодаря этому можно будет увеличит объем средств, инвестируемых в инфраструктуру. Также предлагается продление программы инфраструктурных-бюджетных кредитов (ИБК) минимум до 2030 года с привязкой срока их возврата к периоду эксплуатации создаваемой инфраструктуры. В заседании приняли помощник президента РФ Игорь Левитин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, первый замминистра финансов РФ Леонид Горнин, главы субъектов России. С рядом предложений выступил также председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Помощник главы государства поблагодарил комиссию за проделанную работу и попросил поддержать, выработанные предложения. Часть из них, по мнению Левитина, возможно будет вынести на рассмотрение президента Владимира Путина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комиссия Госсовета «Экономика и финансы» предложила ряд стратегических мер по облегчению долгового бремени субъектов РФ. Доклад был подготовлен к итоговому заседанию комиссии, которое прошло в Москве под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Об этом сообщили 18 декабря в пресс-службе главы региона. «Приближается время платить по бюджетным кредитам, которые ранее были реструктурированы. Их реструктуризация была организована в первую очередь из-за необходимости направлять дополнительные средства бюджетам на антиковидные меры, контрсанкции, нацпроекты, новые инвестпроекты. В результате все регионы справились с вызовами, но вызовы эти во многом сохранились. Мы видим „горб“ платежей, с которым нам предстоит столкнуться с 2025 года. Поэтому мы предлагаем поработать над тем, чтобы где-то отодвинуть, где-то распределить более плавно по годам эту долговую нагрузку», — цитирует Текслера пресс-служба. В частности, предлагается: двинуть объемы совокупного погашения бюджетных кредитов в 2025—2029 годах вправо; расширить спектр направлений, на которые возможно направлять высвобожденные средства; рассмотреть возможность финансирования расходов на поддержку новых территорий за счет реструктуризации. Благодаря этому можно будет увеличит объем средств, инвестируемых в инфраструктуру. Также предлагается продление программы инфраструктурных-бюджетных кредитов (ИБК) минимум до 2030 года с привязкой срока их возврата к периоду эксплуатации создаваемой инфраструктуры. В заседании приняли помощник президента РФ Игорь Левитин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, первый замминистра финансов РФ Леонид Горнин, главы субъектов России. С рядом предложений выступил также председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Помощник главы государства поблагодарил комиссию за проделанную работу и попросил поддержать, выработанные предложения. Часть из них, по мнению Левитина, возможно будет вынести на рассмотрение президента Владимира Путина.