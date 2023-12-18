Названа дата прощания с погибшим на соревнованиях 14-летним боксером из Первоуральска

Погибшего на соревнованиях в Первоуральске мальчика-боксера похоронят 21 декабря

18 декабря 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Похороны пройдут в Первоуральске Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Школьник умер на соревнованиях по боксу в Первоуральске Мать погибшего в Первоуральске на ринге 14-летнего боксера Тимофея Шадрина анонсировала дату прощания с ним. Церемония пройдет в родном городе мальчика. «Прощание с Тимофеем [состоится в Первоуральске — прим.ред.] 21 декабря в „Похоронном доме“ по улице Вайнера в 13:30. В 13:00 будет организован автобус от школы №32», — написала Марина Шадрина на своей странице в запрещенной соцсети Instagram. ЧП произошло 17 декабря на первенстве по боксу. Шадрин в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Медики скорой помощи доставили его в больницу, однако спасти жизнь не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Мать погибшего в Первоуральске на ринге 14-летнего боксера Тимофея Шадрина анонсировала дату прощания с ним. Церемония пройдет в родном городе мальчика. «Прощание с Тимофеем [состоится в Первоуральске — прим.ред.] 21 декабря в „Похоронном доме“ по улице Вайнера в 13:30. В 13:00 будет организован автобус от школы №32», — написала Марина Шадрина на своей странице в запрещенной соцсети Instagram. ЧП произошло 17 декабря на первенстве по боксу. Шадрин в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Медики скорой помощи доставили его в больницу, однако спасти жизнь не удалось. Возбуждено уголовное дело.