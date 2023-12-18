Названа дата прощания с погибшим на соревнованиях 14-летним боксером из Первоуральска

Мать погибшего в Первоуральске на ринге 14-летнего боксера Тимофея Шадрина анонсировала дату прощания с ним. Церемония пройдет в родном городе мальчика.
«Прощание с Тимофеем [состоится в Первоуральске — прим.ред.] 21 декабря в „Похоронном доме“ по улице Вайнера в 13:30. В 13:00 будет организован автобус от школы №32», — написала Марина Шадрина на своей странице в запрещенной соцсети Instagram.
ЧП произошло 17 декабря на первенстве по боксу. Шадрин в процессе поединка после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Медики скорой помощи доставили его в больницу, однако спасти жизнь не удалось. Возбуждено уголовное дело.
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