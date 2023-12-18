Новый бизнес-проект сына депутата Госдумы грозит Сургуту дорожным коллапсом

Вадим Шувалов ушел с поста мэра Сургута в 2020 году Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Новый бизнес-проект сына депутата Госдумы Вадима Шувалова по строительству логистического центра на Югорском тракте грозит дорожным коллапсом для автомобилистов Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник из бизнес-сообщества города.

«Илья Шувалов вместе с партнерами собирается построить в городе логистический центр для торговой сети X5 Group на Югорском тракте. Эта улица — главный въезд в город, и пробки там постоянно. Жители жаловались на это еще Шувалову-старшему, когда тот был мэром города», — сообщил собеседник.

Будущий логистический центр рассчитан на 18 тыс. квадратов и будет включать в себя склад, цех полуфабрикатов и холодильные помещения. «Подвозить грузы будут длинномеры до 120 машин в сутки. Говорят, что обсуждается установка дополнительного светофора на месте въезда. Это может блокировать движение по сургутской объездной», — рассказал инсайдер.

Между тем другой собеседник уверяет в обратном. По его данным, проект, наоборот, нацелен разгрузить улицы и исключить из движения по городу длинномеры. «Строительство центра позволит решить все задачи логистики торговой сети, не перегружая дорожную сеть города. Крупногабаритный транспорт будет перегружаться на территории центра и не выезжать в город. Кроме этого, развоз продукции по магазинам планируют ночью или рано утром, чтобы не перегружать улицы. Плюс это дополнительные полтысячи рабочих мест и 80 млн рублей налогов в год», — сообщил собеседник.

Уточнить информацию в X5 Group на момент публикации не удалось. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Шувалов-старший не ответил на звонок. Телефона Ильи Шувалова нет в распоряжении редакции.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута выделили в районе нового моста через Обь землю под строительство логистического центра. Строить его будет корпорация влиятельного строительного клана ХМАО.