Курганский артист Стас Белинский вошел в список «команды Путина» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Худрук курганского ансамбля «Цветень» Стас Белинский вошел в инициативную группу избирателей, которая 16 декабря в Москве поддержала самовыдвижение Владимира Путина на президентских выборах. Информация об этом опубликована на странице музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«В Москве в „Зарядье“ прошло собрание избирателей „команды Путина“. В нее вошел худрук ансамбля „Цветень“, лауреат премии Правительства РФ „Душа России“ Стас Белинский», — говорится в посте.

В собрании сторонников Путина приняли участие известные политики, ученые, спортсмены, предприниматели, деятели культуры. Протокол заседания направлен в Центризбирком, который рассмотрит вопрос о регистрации инициативной группы. После этого, члены «команды Путина» смогут начать сбор подписей в поддержку выдвижения своего кандидата на президентских выборах.