Худрук курганского ансамбля «Цветень» Стас Белинский вошел в инициативную группу избирателей, которая 16 декабря в Москве поддержала самовыдвижение Владимира Путина на президентских выборах. Информация об этом опубликована на странице музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».
«В Москве в „Зарядье“ прошло собрание избирателей „команды Путина“. В нее вошел худрук ансамбля „Цветень“, лауреат премии Правительства РФ „Душа России“ Стас Белинский», — говорится в посте.
В собрании сторонников Путина приняли участие известные политики, ученые, спортсмены, предприниматели, деятели культуры. Протокол заседания направлен в Центризбирком, который рассмотрит вопрос о регистрации инициативной группы. После этого, члены «команды Путина» смогут начать сбор подписей в поддержку выдвижения своего кандидата на президентских выборах.
Стас Белинский из Кургана стал членом инициативной группы избирателей по сбору подписей в поддержку Путина
Фото: страница ансамбля «Цветень» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/cvetenfolk
Худрук курганского ансамбля «Цветень» Стас Белинский вошел в инициативную группу избирателей, которая 16 декабря в Москве поддержала самовыдвижение Владимира Путина на президентских выборах. Информация об этом опубликована на странице музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте». «В Москве в „Зарядье“ прошло собрание избирателей „команды Путина“. В нее вошел худрук ансамбля „Цветень“, лауреат премии Правительства РФ „Душа России“ Стас Белинский», — говорится в посте. В собрании сторонников Путина приняли участие известные политики, ученые, спортсмены, предприниматели, деятели культуры. Протокол заседания направлен в Центризбирком, который рассмотрит вопрос о регистрации инициативной группы. После этого, члены «команды Путина» смогут начать сбор подписей в поддержку выдвижения своего кандидата на президентских выборах.