Худрук курганского ансамбля «Цветень» вошел в «команду Путина». Фото

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Группа Яхонт. Курган, группа цветень, цветень
Курганский артист Стас Белинский вошел в список «команды Путина» Фото:

Худрук курганского ансамбля «Цветень» Стас Белинский вошел в инициативную группу избирателей, которая 16 декабря в Москве поддержала самовыдвижение Владимира Путина на президентских выборах. Информация об этом опубликована на странице музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«В Москве в „Зарядье“ прошло собрание избирателей „команды Путина“. В нее вошел худрук ансамбля „Цветень“, лауреат премии Правительства РФ „Душа России“ Стас Белинский», — говорится в посте.

В собрании сторонников Путина приняли участие известные политики, ученые, спортсмены, предприниматели, деятели культуры. Протокол заседания направлен в Центризбирком, который рассмотрит вопрос о регистрации инициативной группы. После этого, члены «команды Путина» смогут начать сбор подписей в поддержку выдвижения своего кандидата на президентских выборах.

Стас Белинский из Кургана стал членом инициативной группы избирателей по сбору подписей в поддержку Путина
Стас Белинский из Кургана стал членом инициативной группы избирателей по сбору подписей в поддержку Путина
Фото:

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Худрук курганского ансамбля «Цветень» Стас Белинский вошел в инициативную группу избирателей, которая 16 декабря в Москве поддержала самовыдвижение Владимира Путина на президентских выборах. Информация об этом опубликована на странице музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте». «В Москве в „Зарядье“ прошло собрание избирателей „команды Путина“. В нее вошел худрук ансамбля „Цветень“, лауреат премии Правительства РФ „Душа России“ Стас Белинский», — говорится в посте. В собрании сторонников Путина приняли участие известные политики, ученые, спортсмены, предприниматели, деятели культуры. Протокол заседания направлен в Центризбирком, который рассмотрит вопрос о регистрации инициативной группы. После этого, члены «команды Путина» смогут начать сбор подписей в поддержку выдвижения своего кандидата на президентских выборах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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