Работник с ФГУП «Производственное объединение «Маяк» (Озерск, Челябинская область) Салават Юсупов обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность отсрочки от армии для части выпускников, подлежащих призыву. Вопрос Юсупов задал на встрече Путина с победителями и наставниками чемпионата «Профессионал».
«Выпускников из техникумов и колледжей примерно 800 тысяч человек. Из них призываются только 20%. Но даже по ним есть определенные правила», — заявил Путин. Трансляция выступления прошла на телеканале «Россия-24».
Госкорпорация «Росатом» активно поддерживает федеральный проект «Профессионалитет». В этом году состоится первый выпуск по проекту. Но ребята, достигшие совершеннолетия, подлежат призыву в армию. При этом сейчас наблюдается высокая потребность в кадрах в оборонно-промышленном комплексе (ОПГ) и для таких выпускников необходимо сделать отсрочку или альтернативную службу, считает Юсупов.
Российский глава напомнил, что Министерство промышленности совместно с предприятиями ОПК составляют списки по определенным профессиям и специальностям, для которых делаются исключения при призыве на срочную военную службу. «Такая практика есть. <…> Но можно посмотреть, как она функционирует», — добавил Путин.
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