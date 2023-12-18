Работник с челябинского «Маяка» Юсупов обсудил с президентом отсрочку от армии. Видео

18 декабря 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Путина ответил на вопросы победителей и наставников чемпионата «Профессионал» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Работник с ФГУП «Производственное объединение «Маяк» (Озерск, Челябинская область) Салават Юсупов обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность отсрочки от армии для части выпускников, подлежащих призыву. Вопрос Юсупов задал на встрече Путина с победителями и наставниками чемпионата «Профессионал». «Выпускников из техникумов и колледжей примерно 800 тысяч человек. Из них призываются только 20%. Но даже по ним есть определенные правила», — заявил Путин. Трансляция выступления прошла на телеканале «Россия-24». Госкорпорация «Росатом» активно поддерживает федеральный проект «Профессионалитет». В этом году состоится первый выпуск по проекту. Но ребята, достигшие совершеннолетия, подлежат призыву в армию. При этом сейчас наблюдается высокая потребность в кадрах в оборонно-промышленном комплексе (ОПГ) и для таких выпускников необходимо сделать отсрочку или альтернативную службу, считает Юсупов. Российский глава напомнил, что Министерство промышленности совместно с предприятиями ОПК составляют списки по определенным профессиям и специальностям, для которых делаются исключения при призыве на срочную военную службу. «Такая практика есть. <…> Но можно посмотреть, как она функционирует», — добавил Путин.

Работник с ФГУП «Производственное объединение «Маяк» (Озерск, Челябинская область) Салават Юсупов обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность отсрочки от армии для части выпускников, подлежащих призыву. Вопрос Юсупов задал на встрече Путина с победителями и наставниками чемпионата «Профессионал». «Выпускников из техникумов и колледжей примерно 800 тысяч человек. Из них призываются только 20%. Но даже по ним есть определенные правила», — заявил Путин. Трансляция выступления прошла на телеканале «Россия-24». Госкорпорация «Росатом» активно поддерживает федеральный проект «Профессионалитет». В этом году состоится первый выпуск по проекту. Но ребята, достигшие совершеннолетия, подлежат призыву в армию. При этом сейчас наблюдается высокая потребность в кадрах в оборонно-промышленном комплексе (ОПГ) и для таких выпускников необходимо сделать отсрочку или альтернативную службу, считает Юсупов. Российский глава напомнил, что Министерство промышленности совместно с предприятиями ОПК составляют списки по определенным профессиям и специальностям, для которых делаются исключения при призыве на срочную военную службу. «Такая практика есть. <…> Но можно посмотреть, как она функционирует», — добавил Путин.