Челябинский завод наладил выпуск шаровых опор, которые помогут зданиям «дышать»

В Челябинске промышленная группа компаний «Конар» освоила выпуск шаровых опорных частей, которые помогут конструкциям зданий расширяться, сжиматься, поворачиваться и сдвигаться. Об этом рассказал директор по развитию направления «Металлоконструкции» предприятия Петр Сечкин.
«Применение таких деталей (шаровых опорных частей — прим. URA.RU) при монтаже позволяет строительным металлоконструкциям „дышать“. Иными словами, конструкция здания сможет расширяться, сжиматься, поворачиваться и сдвигаться», — пояснил Сечкин. Его слова приводит пресс-служба предприятия на официальном сайте.
Первые 11 изделий уже отгружены для проекта РМК Арена в Челябинске. Опоры используют для поддержки кровли основной арены спортивного комплекса.
Строительство многофункционального спортивного комплекса РМК-Арена проводится на северо-западе Челябинска. Пятиэтажное здание площадью более 48 тысяч квадратных метров станет главной ареной для игровых видов спорта.
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