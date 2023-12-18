18 декабря 2023

Челябинский завод наладил выпуск шаровых опор, которые помогут зданиям «дышать»

В Челябинске «Конар» начал выпускать шаровые опоры для зданий
© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым и губернатором Борисом Дубровским предприятий региона в рамках визита в Челябинск, конар, заводоуправление
Первые 11 изделий завода уже отгружены Фото:

В Челябинске промышленная группа компаний «Конар» освоила выпуск шаровых опорных частей, которые помогут конструкциям зданий расширяться, сжиматься, поворачиваться и сдвигаться. Об этом рассказал директор по развитию направления «Металлоконструкции» предприятия Петр Сечкин.

«Применение таких деталей (шаровых опорных частей — прим. URA.RU) при монтаже позволяет строительным металлоконструкциям „дышать“. Иными словами, конструкция здания сможет расширяться, сжиматься, поворачиваться и сдвигаться», — пояснил Сечкин. Его слова приводит пресс-служба предприятия на официальном сайте.

Первые 11 изделий уже отгружены для проекта РМК Арена в Челябинске. Опоры используют для поддержки кровли основной арены спортивного комплекса.

Строительство многофункционального спортивного комплекса РМК-Арена проводится на северо-западе Челябинска. Пятиэтажное здание площадью более 48 тысяч квадратных метров станет главной ареной для игровых видов спорта.

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В Челябинске промышленная группа компаний «Конар» освоила выпуск шаровых опорных частей, которые помогут конструкциям зданий расширяться, сжиматься, поворачиваться и сдвигаться. Об этом рассказал директор по развитию направления «Металлоконструкции» предприятия Петр Сечкин. «Применение таких деталей (шаровых опорных частей — прим. URA.RU) при монтаже позволяет строительным металлоконструкциям „дышать“. Иными словами, конструкция здания сможет расширяться, сжиматься, поворачиваться и сдвигаться», — пояснил Сечкин. Его слова приводит пресс-служба предприятия на официальном сайте. Первые 11 изделий уже отгружены для проекта РМК Арена в Челябинске. Опоры используют для поддержки кровли основной арены спортивного комплекса. Строительство многофункционального спортивного комплекса РМК-Арена проводится на северо-западе Челябинска. Пятиэтажное здание площадью более 48 тысяч квадратных метров станет главной ареной для игровых видов спорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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