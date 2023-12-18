18 декабря 2023

Памфилова прогнозирует огромный уровень дискредитации на выборах президента

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Избирательную систему следует оградить от внешних и внутренних угроз, заявила Памфилова Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Уровень дискредитации на выборах президента РФ марте 2024 года будет огромным. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Четко прогнозируем, что этот уровень интенсивности, напряженности, изощренности действий, направленных на дискредитацию выборов президента, будет беспрецедентным», — сообщила Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия-1». По словам председателя ЦИК РФ, избирательную систему следует оградить не только от внешних угроз, но и от внутренних.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Действующий российский лидер Владимир Путин первым подал документы на выдвижение в качестве кандидата. Известно, что баллотируется Путин в качестве самовыдвиженца.

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Уровень дискредитации на выборах президента РФ марте 2024 года будет огромным. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. «Четко прогнозируем, что этот уровень интенсивности, напряженности, изощренности действий, направленных на дискредитацию выборов президента, будет беспрецедентным», — сообщила Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия-1». По словам председателя ЦИК РФ, избирательную систему следует оградить не только от внешних угроз, но и от внутренних. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Действующий российский лидер Владимир Путин первым подал документы на выдвижение в качестве кандидата. Известно, что баллотируется Путин в качестве самовыдвиженца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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