Владимир Путин приехал в Центризбирком России в Москве, чтобы подать документы на выдвижение в качестве кандидата на выборы президента в 2024 году. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин.
Путин стал первым из кандидатов, кто приехал в ЦИК подавать документы на выдвижение на выборы-2024. В Центризбиркоме. «Путин подтвердил свою личность и подписал необходимые документы», — сообщает Зарубин
16 декабря Путина официально выдвинули кандидатом в президенты. Его выдвижение единогласно поддержала «Единая Россия», несмотря на то, что баллотируется Путин в качестве самовыдвиженца. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал, что ЕР сделает все возможное ради победы Путина.
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