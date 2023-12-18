Путин первым из всех кандидатов приехал подавать документы на выборы-2024. Видео

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин подтвердил свою личность в ЦИК, пишет Павел Зарубин Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Владимир Путин приехал в Центризбирком России в Москве, чтобы подать документы на выдвижение в качестве кандидата на выборы президента в 2024 году. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин.

Путин стал первым из кандидатов, кто приехал в ЦИК подавать документы на выдвижение на выборы-2024. В Центризбиркоме. «Путин подтвердил свою личность и подписал необходимые документы», — сообщает Зарубин в своем telegram-канале.

16 декабря Путина официально выдвинули кандидатом в президенты. Его выдвижение единогласно поддержала «Единая Россия», несмотря на то, что баллотируется Путин в качестве самовыдвиженца. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал, что ЕР сделает все возможное ради победы Путина.

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Владимир Путин приехал в Центризбирком России в Москве, чтобы подать документы на выдвижение в качестве кандидата на выборы президента в 2024 году. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин. Путин стал первым из кандидатов, кто приехал в ЦИК подавать документы на выдвижение на выборы-2024. В Центризбиркоме. «Путин подтвердил свою личность и подписал необходимые документы», — сообщает Зарубин в своем telegram-канале. 16 декабря Путина официально выдвинули кандидатом в президенты. Его выдвижение единогласно поддержала «Единая Россия», несмотря на то, что баллотируется Путин в качестве самовыдвиженца. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал, что ЕР сделает все возможное ради победы Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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