В мире В Сербии начались протесты после победы коалиции Вучича на выборах 19 декабря 2023 в 04:04 Размер текста - 17 + Протестующие объявили голодовку после победы Вучича на выборах Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru В Белграде представители оппозиции проводят протесты после победы коалиции президента Сербии Александра Вучича на выборах. Об этом сообщают местные газеты. «В Белграде представители оппозиции и их сторонники проводят акцию протеста с требованием отменить итоги парламентских выборов, где победила коалиция президента Сербии Александра Вучича. <…> Митинг начался в 18:00 по местному времени у здания Городского собрания Белграда, участники добрались до здания Республиканской избирательной комиссией (РИК)», — пишет сербская газета Politika . Оппозиционеры сломали забор около здания комиссии и попытались проникнуть внутрь. В акции протеста участвуют примерно 1,6 тысячи человек. Лидеры блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич объявили голодовку, которую намерены прекратить только после аннулирования результатов выборов. Коалиция партии президента Сербии Александра Вучича с серьезным отрывом лидировала на парламентских выборах в Сербии. По данным местного избиркома, после обработки 96,68% бюллетеней с избирательных участков коалиция «Сербия не смеет останавливаться» получила 46,71% голосов. 18 декабря Вучич заявил, что коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» одержала абсолютную победу на парламентских выборах, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам В Белграде представители оппозиции проводят протесты после победы коалиции президента Сербии Александра Вучича на выборах. Об этом сообщают местные газеты. «В Белграде представители оппозиции и их сторонники проводят акцию протеста с требованием отменить итоги парламентских выборов, где победила коалиция президента Сербии Александра Вучича. <…> Митинг начался в 18:00 по местному времени у здания Городского собрания Белграда, участники добрались до здания Республиканской избирательной комиссией (РИК)», — пишет сербская газета Politika. Оппозиционеры сломали забор около здания комиссии и попытались проникнуть внутрь. В акции протеста участвуют примерно 1,6 тысячи человек. Лидеры блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич объявили голодовку, которую намерены прекратить только после аннулирования результатов выборов. Коалиция партии президента Сербии Александра Вучича с серьезным отрывом лидировала на парламентских выборах в Сербии. По данным местного избиркома, после обработки 96,68% бюллетеней с избирательных участков коалиция «Сербия не смеет останавливаться» получила 46,71% голосов. 18 декабря Вучич заявил, что коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» одержала абсолютную победу на парламентских выборах, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям