18 декабря 2023

В Сербии начались протесты после победы коалиции Вучича на выборах

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Клипарт. Сток Сайт президента России, stock, Вучич Александр
Протестующие объявили голодовку после победы Вучича на выборах Фото:

В Белграде представители оппозиции проводят протесты после победы коалиции президента Сербии Александра Вучича на выборах. Об этом сообщают местные газеты.

«В Белграде представители оппозиции и их сторонники проводят акцию протеста с требованием отменить итоги парламентских выборов, где победила коалиция президента Сербии Александра Вучича. <…> Митинг начался в 18:00 по местному времени у здания Городского собрания Белграда, участники добрались до здания Республиканской избирательной комиссией (РИК)», — пишет сербская газета Politika.

Оппозиционеры сломали забор около здания комиссии и попытались проникнуть внутрь. В акции протеста участвуют примерно 1,6 тысячи человек. Лидеры блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич объявили голодовку, которую намерены прекратить только после аннулирования результатов выборов.

Коалиция партии президента Сербии Александра Вучича с серьезным отрывом лидировала на парламентских выборах в Сербии. По данным местного избиркома, после обработки 96,68% бюллетеней с избирательных участков коалиция «Сербия не смеет останавливаться» получила 46,71% голосов. 18 декабря Вучич заявил, что коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» одержала абсолютную победу на парламентских выборах, пишет RT.

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В Белграде представители оппозиции проводят протесты после победы коалиции президента Сербии Александра Вучича на выборах. Об этом сообщают местные газеты. «В Белграде представители оппозиции и их сторонники проводят акцию протеста с требованием отменить итоги парламентских выборов, где победила коалиция президента Сербии Александра Вучича. <…> Митинг начался в 18:00 по местному времени у здания Городского собрания Белграда, участники добрались до здания Республиканской избирательной комиссией (РИК)», — пишет сербская газета Politika. Оппозиционеры сломали забор около здания комиссии и попытались проникнуть внутрь. В акции протеста участвуют примерно 1,6 тысячи человек. Лидеры блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич объявили голодовку, которую намерены прекратить только после аннулирования результатов выборов. Коалиция партии президента Сербии Александра Вучича с серьезным отрывом лидировала на парламентских выборах в Сербии. По данным местного избиркома, после обработки 96,68% бюллетеней с избирательных участков коалиция «Сербия не смеет останавливаться» получила 46,71% голосов. 18 декабря Вучич заявил, что коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» одержала абсолютную победу на парламентских выборах, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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