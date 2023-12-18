18 декабря 2023

В РФ предлагают продавать корвалол и валокордин по часам

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Челябинск, аптека, лекарства, фармацевт, фармацевтика, провизор
Общественники предложили ограничить продажу аптечных жидкостей на спирту Фото:

В России предложили ограничить продажу аптечных жидкостей, которые содержат более 30% этилового спирта, включая корвалол и валокордин. Их можно будет покупать в определенные часы. Об этом говорится в докладе «Демография 2030», опубликованном на сайте Общественной палаты РФ.

«Следует ограничить продажу аптечных жидкостей с содержанием этилового спирта выше 30%, предназначенных для употребления внутрь. Под это определение могут попасть сердечные капли корвалол, а также, валокордин или ротокан для профилактики пародонтита», — передает «Парламентская газета» со ссылкой на доклад общественников.

Общественники предлагают ограничить по часам время продажи таких препаратов по аналогии с алкоголем. В докладе подчеркивается необходимость повысить стоимость спиртосодержащих аптечных жидкостей до минимальной цены на водку.

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В России предложили ограничить продажу аптечных жидкостей, которые содержат более 30% этилового спирта, включая корвалол и валокордин. Их можно будет покупать в определенные часы. Об этом говорится в докладе «Демография 2030», опубликованном на сайте Общественной палаты РФ. «Следует ограничить продажу аптечных жидкостей с содержанием этилового спирта выше 30%, предназначенных для употребления внутрь. Под это определение могут попасть сердечные капли корвалол, а также, валокордин или ротокан для профилактики пародонтита», — передает «Парламентская газета» со ссылкой на доклад общественников. Общественники предлагают ограничить по часам время продажи таких препаратов по аналогии с алкоголем. В докладе подчеркивается необходимость повысить стоимость спиртосодержащих аптечных жидкостей до минимальной цены на водку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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