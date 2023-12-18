В РФ предлагают продавать корвалол и валокордин по часам

19 декабря 2023 в 04:37 Размер текста - 17 +

Общественники предложили ограничить продажу аптечных жидкостей на спирту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России предложили ограничить продажу аптечных жидкостей, которые содержат более 30% этилового спирта, включая корвалол и валокордин. Их можно будет покупать в определенные часы. Об этом говорится в докладе «Демография 2030», опубликованном на сайте Общественной палаты РФ. «Следует ограничить продажу аптечных жидкостей с содержанием этилового спирта выше 30%, предназначенных для употребления внутрь. Под это определение могут попасть сердечные капли корвалол, а также, валокордин или ротокан для профилактики пародонтита», — передает «Парламентская газета» со ссылкой на доклад общественников. Общественники предлагают ограничить по часам время продажи таких препаратов по аналогии с алкоголем. В докладе подчеркивается необходимость повысить стоимость спиртосодержащих аптечных жидкостей до минимальной цены на водку.

В России предложили ограничить продажу аптечных жидкостей, которые содержат более 30% этилового спирта, включая корвалол и валокордин. Их можно будет покупать в определенные часы. Об этом говорится в докладе «Демография 2030», опубликованном на сайте Общественной палаты РФ. «Следует ограничить продажу аптечных жидкостей с содержанием этилового спирта выше 30%, предназначенных для употребления внутрь. Под это определение могут попасть сердечные капли корвалол, а также, валокордин или ротокан для профилактики пародонтита», — передает «Парламентская газета» со ссылкой на доклад общественников. Общественники предлагают ограничить по часам время продажи таких препаратов по аналогии с алкоголем. В докладе подчеркивается необходимость повысить стоимость спиртосодержащих аптечных жидкостей до минимальной цены на водку.