18 декабря 2023

Семейная фирма курганского сенатора Муратова стала убыточной

Курганская компания «Финансовые инновации» стала убыточной
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская компания «Финансовые инновации» отчиталась об убытках за 2022 год Фото:

Компания «Финансовые инновации», которая принадлежит семье сенатора от Курганской области Сергея Муратова, отчиталась об убытках за 2022 год. Об этом говорится в финансовой документации.

«Чистый убыток ООО „Финансовые инновации“ за 2022 год составил 569 тысяч рублей. Организация занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и маркетинговыми исследованиями», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.

Согласно СБИС, выручка ООО «Финансовые инновации» за 2022 год достигла 2,6 млн рублей, что на 6% превышает показатель 2021 года. Компанией владеют Сергей и Светлана Муратовы (доли по 50%). Организация, по данным СБИС, зарегистрирована в селе Кетово. Активы семейной фирмы выросли за 2022 год на 9% до 42 млн рублей.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается.

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Компания «Финансовые инновации», которая принадлежит семье сенатора от Курганской области Сергея Муратова, отчиталась об убытках за 2022 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистый убыток ООО „Финансовые инновации“ за 2022 год составил 569 тысяч рублей. Организация занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и маркетинговыми исследованиями», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Согласно СБИС, выручка ООО «Финансовые инновации» за 2022 год достигла 2,6 млн рублей, что на 6% превышает показатель 2021 года. Компанией владеют Сергей и Светлана Муратовы (доли по 50%). Организация, по данным СБИС, зарегистрирована в селе Кетово. Активы семейной фирмы выросли за 2022 год на 9% до 42 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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