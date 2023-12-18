Семейная фирма курганского сенатора Муратова стала убыточной

Компания «Финансовые инновации», которая принадлежит семье сенатора от Курганской области Сергея Муратова, отчиталась об убытках за 2022 год. Об этом говорится в финансовой документации.
«Чистый убыток ООО „Финансовые инновации“ за 2022 год составил 569 тысяч рублей. Организация занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и маркетинговыми исследованиями», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.
Согласно СБИС, выручка ООО «Финансовые инновации» за 2022 год достигла 2,6 млн рублей, что на 6% превышает показатель 2021 года. Компанией владеют Сергей и Светлана Муратовы (доли по 50%). Организация, по данным СБИС, зарегистрирована в селе Кетово. Активы семейной фирмы выросли за 2022 год на 9% до 42 млн рублей.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается.
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