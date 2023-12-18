Семейная фирма курганского сенатора Муратова стала убыточной

Курганская компания «Финансовые инновации» стала убыточной

19 декабря 2023 в 05:03 Размер текста - 17 +

Курганская компания «Финансовые инновации» отчиталась об убытках за 2022 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Финансовые инновации», которая принадлежит семье сенатора от Курганской области Сергея Муратова, отчиталась об убытках за 2022 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистый убыток ООО „Финансовые инновации“ за 2022 год составил 569 тысяч рублей. Организация занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и маркетинговыми исследованиями», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Согласно СБИС, выручка ООО «Финансовые инновации» за 2022 год достигла 2,6 млн рублей, что на 6% превышает показатель 2021 года. Компанией владеют Сергей и Светлана Муратовы (доли по 50%). Организация, по данным СБИС, зарегистрирована в селе Кетово. Активы семейной фирмы выросли за 2022 год на 9% до 42 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается.

Компания «Финансовые инновации», которая принадлежит семье сенатора от Курганской области Сергея Муратова, отчиталась об убытках за 2022 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистый убыток ООО „Финансовые инновации“ за 2022 год составил 569 тысяч рублей. Организация занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и маркетинговыми исследованиями», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Согласно СБИС, выручка ООО «Финансовые инновации» за 2022 год достигла 2,6 млн рублей, что на 6% превышает показатель 2021 года. Компанией владеют Сергей и Светлана Муратовы (доли по 50%). Организация, по данным СБИС, зарегистрирована в селе Кетово. Активы семейной фирмы выросли за 2022 год на 9% до 42 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается.