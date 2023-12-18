Число жертв землетрясения в Китае достигло 111 человек

Число жертв землетрясения в Ганьсу увеличилось до 100
В китайских провинциях Ганьсу и Цинхай в результате землетрясения погибли по меньшей мере 111 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
«Число жертв в Ганьсу на данный момент увеличилось до 100. В Цинхае погибли 11 человек», — говорится в сообщении. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал приложить все усилия для поиска пропавших людей и ликвидации последствий землетрясения.
18 декабря в Китае произошло землетрясение магнитудой шесть баллов. Эпицентр располагался в 102 км к юго-западу от китайского города Ланьчжоу. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км, пишет RT.
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