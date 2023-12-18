Число жертв землетрясения в Китае достигло 111 человек

19 декабря 2023 в 05:22 Размер текста - 17 +

Число жертв землетрясения в Ганьсу увеличилось до 100 Фото: Размик Закарян © URA.RU В китайских провинциях Ганьсу и Цинхай в результате землетрясения погибли по меньшей мере 111 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. «Число жертв в Ганьсу на данный момент увеличилось до 100. В Цинхае погибли 11 человек», — говорится в сообщении. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал приложить все усилия для поиска пропавших людей и ликвидации последствий землетрясения. 18 декабря в Китае произошло землетрясение магнитудой шесть баллов. Эпицентр располагался в 102 км к юго-западу от китайского города Ланьчжоу. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км, пишет RT.

В китайских провинциях Ганьсу и Цинхай в результате землетрясения погибли по меньшей мере 111 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. «Число жертв в Ганьсу на данный момент увеличилось до 100. В Цинхае погибли 11 человек», — говорится в сообщении. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал приложить все усилия для поиска пропавших людей и ликвидации последствий землетрясения. 18 декабря в Китае произошло землетрясение магнитудой шесть баллов. Эпицентр располагался в 102 км к юго-западу от китайского города Ланьчжоу. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км, пишет RT.