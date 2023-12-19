Норвегия запретила посадку российскому самолету с умирающим мужчиной. Фото

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Народные гуляния День Победы. Пермь, ввс россии, самолет в небе, ил 76 мд, RF76612
Самолет успешно приземлился в Москве Фото:

Российскому самолету, на борту которого умирал мужчина, запретили сесть в Норвегии. Об этом рассказали пассажиры рейса.

«После нескольких часов полета одному из мужчин на борту стало плохо: у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение. Пилотам самолета не дали разрешения сесть в одном из ближайших норвежских аэропортов, после чего они по громкой связи объявили, что самолет разворачивается и летит обратно в Москву», — передает слова пассажиров telegram-канал Shot. При этом власти Норвегии утверждают, что разрешили самолету использовать воздушное пространство своей страны.

Самолет успешно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Мужчину увезли на скорой. В момент посадки он был жив и находился в сознании. Рейс компании Nordwind Airlines должен был следовать маршруту Москва — Варадеро.

Фото:

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Российскому самолету, на борту которого умирал мужчина, запретили сесть в Норвегии. Об этом рассказали пассажиры рейса. «После нескольких часов полета одному из мужчин на борту стало плохо: у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение. Пилотам самолета не дали разрешения сесть в одном из ближайших норвежских аэропортов, после чего они по громкой связи объявили, что самолет разворачивается и летит обратно в Москву», — передает слова пассажиров telegram-канал Shot. При этом власти Норвегии утверждают, что разрешили самолету использовать воздушное пространство своей страны. Самолет успешно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Мужчину увезли на скорой. В момент посадки он был жив и находился в сознании. Рейс компании Nordwind Airlines должен был следовать маршруту Москва — Варадеро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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