18 декабря 2023

Новый комплекс по сортировке мусора заработает в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Инвестор подпишет договор о сотрудничестве по сортировке мусора с регоператором Фото:

Новый мусоросортировочный комплекс заработает в Челябинске. Как сообщили в пресс-службе минэкологии региона, в год объект сможет сортировать 50 тысяч тонн отходов.

«Завершены монтажные и пусконаладочные работы на новом мусоросортировочном комплексе (МСК) мощностью 50 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год в Челябинске. Объект был построен в октябре 2023 года», — сообщили в минэкологии.

Инвестиции в строительство в сумме 442,9 млн рублей направила компания «Биотест», проектом занималось предприятие «Уралдорпроект». Прием мусора начнется после того, как будет подписан договор с регоператором «Центр коммунального сервиса». Произойдет это после установления единого тарифа по итогам года.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев резюмировал, что Челябинская область в 2023 году выполнила планы ввода мощностей по обращению с ТКО. За год введено мощностей на 610 тысяч тонн обработки мусора, 161,5 тысячи тонн — его утилизации, 595 тысяч тонн — размещения.

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Новый мусоросортировочный комплекс заработает в Челябинске. Как сообщили в пресс-службе минэкологии региона, в год объект сможет сортировать 50 тысяч тонн отходов. «Завершены монтажные и пусконаладочные работы на новом мусоросортировочном комплексе (МСК) мощностью 50 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год в Челябинске. Объект был построен в октябре 2023 года», — сообщили в минэкологии. Инвестиции в строительство в сумме 442,9 млн рублей направила компания «Биотест», проектом занималось предприятие «Уралдорпроект». Прием мусора начнется после того, как будет подписан договор с регоператором «Центр коммунального сервиса». Произойдет это после установления единого тарифа по итогам года. Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев резюмировал, что Челябинская область в 2023 году выполнила планы ввода мощностей по обращению с ТКО. За год введено мощностей на 610 тысяч тонн обработки мусора, 161,5 тысячи тонн — его утилизации, 595 тысяч тонн — размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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