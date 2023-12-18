Новый комплекс по сортировке мусора заработает в Челябинске

19 декабря 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Инвестор подпишет договор о сотрудничестве по сортировке мусора с регоператором Фото: Дмитрий Чистопрудов © URA.RU Новый мусоросортировочный комплекс заработает в Челябинске. Как сообщили в пресс-службе минэкологии региона, в год объект сможет сортировать 50 тысяч тонн отходов. «Завершены монтажные и пусконаладочные работы на новом мусоросортировочном комплексе (МСК) мощностью 50 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год в Челябинске. Объект был построен в октябре 2023 года», — сообщили в минэкологии. Инвестиции в строительство в сумме 442,9 млн рублей направила компания «Биотест», проектом занималось предприятие «Уралдорпроект». Прием мусора начнется после того, как будет подписан договор с регоператором «Центр коммунального сервиса». Произойдет это после установления единого тарифа по итогам года. Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев резюмировал, что Челябинская область в 2023 году выполнила планы ввода мощностей по обращению с ТКО. За год введено мощностей на 610 тысяч тонн обработки мусора, 161,5 тысячи тонн — его утилизации, 595 тысяч тонн — размещения.

Новый мусоросортировочный комплекс заработает в Челябинске. Как сообщили в пресс-службе минэкологии региона, в год объект сможет сортировать 50 тысяч тонн отходов. «Завершены монтажные и пусконаладочные работы на новом мусоросортировочном комплексе (МСК) мощностью 50 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год в Челябинске. Объект был построен в октябре 2023 года», — сообщили в минэкологии. Инвестиции в строительство в сумме 442,9 млн рублей направила компания «Биотест», проектом занималось предприятие «Уралдорпроект». Прием мусора начнется после того, как будет подписан договор с регоператором «Центр коммунального сервиса». Произойдет это после установления единого тарифа по итогам года. Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев резюмировал, что Челябинская область в 2023 году выполнила планы ввода мощностей по обращению с ТКО. За год введено мощностей на 610 тысяч тонн обработки мусора, 161,5 тысячи тонн — его утилизации, 595 тысяч тонн — размещения.